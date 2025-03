Schalke 04 verkündet spezielle Maßnahme – jetzt darf es jeder wissen

Die Länderspielpause ist vorbei, der Endspurt in Liga zwei steht an! Für Schalke 04 geht es in erster Linie darum, noch Plätze gutzumachen und in der Tabelle zu klettern. Auch wenn der Klassenerhalt rechnerisch noch nicht fix ist, kann S04 in dieser Hinsicht wohl bereits für die kommende Saison planen.

Nach der bitteren Last-Minute-Pleite gegen Hannover (1:2) möchte die Mannschaft von Kees van Wonderen in Fürth (Sonntag, 30. März, 13.30 Uhr) ein anderes Gesicht zeigen. Mit Blick auf diese Partie hat Schalke 04 eine besondere Maßnahme öffentlich gemacht.

Schalke 04 reist vor Fürth ins Adidas-Camp

Viele Fußballvereine haben jeweils vor Heim- oder Auswärtsspielen ihren festen Zeitplan. Rund um das Spiel in Fürth wird der S04 sein Wochenende und die Anreise jedoch etwas anders als üblich planen, wie der Klub am Donnerstag (27. März) verkündete.

Demnach reisen die Schalker schon am Freitag (28. März), also zwei Tage vor dem Spiel ins Frankenland. Das geht auf die Partnerschaft mit Adidas zurück: „Wir sind einen Tag früher als normal am Adidas-Homeground, um uns optimal vorzubereiten“, bestätigt van Wonderen.

Es wird also ein verlängertes Wochenende in Bayern werden. In Herzogenaurach soll sich die Mannschaft dann optimal auf die Partie gegen die Kleeblätter einstimmen und vorbereiten können. Am Adidas-Homeground werden die Königsblauen die perfekten Voraussetzungen dafür vorfinden.

Alles oder nichts für van Wonderen?

Insbesondere für S04-Coach van Wonderen werden die kommenden Wochen von großer Bedeutung. Der Niederländer muss um seinen Job bangen, wird nur bleiben dürfen, wenn in den nächsten Spielen die Entwicklung des Teams und die Punkteausbeute stimmt. Laut mehreren Medien sollen die Knappen-Bosse gar neun Punkte aus den Spielen in Fürth, gegen Ulm und in Regensburg erwarten.

Ganz entscheidend dürfte jedoch die Art und Weise der Auftritte werden. In den letzten Wochen hat man sich im Vergleich zum Ende der Hinrunde sichtlich verschlechtert und einige Rückschritte gemacht. Vom starken Dezember war in den letzten Spielen nichts mehr zu sehen. Das soll und muss sich rasch ändern, wenn van Wonderen auch über den Sommer hinaus Trainer in Gelsenkirchen bleiben möchte.