Schalke-Fans fordern Fimpel-Comeback – jetzt reagiert der U23-Coach deutlich

Kees van Wondern holt auch im vierten Anlauf nicht seinen ersten Sieg als Schalke-Cheftrainer. Nach drei Niederlagen in Folge folgte beim SSV Ulm der erste Punktgewinn. Die Auftritte seiner Mannschaft sind alles andere als überzeugend, die Kritik an seiner Person nimmt immer mehr zu.

Viele Anhänger des FC Schalke 04 wollen bereits einen erneuten Trainerwechsel. Aus ihrer Sicht sei das Projekt mit van Wonderen bereits gescheitert. Der mögliche Nachfolger soll der Vorgänger werden: Die Knappen-Fans wollen Interimscoach Jakob Fimpel zurück.

Schalke-Fans wollen Fimpel zurück

Unter Fimpel holte Schalke vier der neun bisherigen Punkte. In Münster siegte Königsblau, gegen Hertha folgte ein 2:2. Anschließend folgte van Wonderen, der noch immer sieglos ist. Daher wollen die Schalker Fimpel zurück, fordern diesen Schritt in den sozialen Netzwerken.

Unter ihm sei längst nicht alles gut gewesen, doch er habe gezeigt, dass er jungen Spielern wie Max Grüger oder Taylan Bulut vertraut und diese entwickeln kann. Dazu habe auch die Punkteausbeute und gegen die Hertha auch die Art und Weise gestimmt. Unter van Wonderen fehlen diese Attribute nahezu vollkommen.

„Jedes weitere Spiel mit Van Wonderen ist ein Schritt Richtung sicherer Abstieg in Liga 3. Lass Fimpel das machen und schick den zurück nach Holland“, schrieb beispielsweise der Youtuber Simon Schildgen (Gamerbrother), der bekennender Schalke-Fan ist. Mit dieser Meinung ist er längst nicht alleine.

Fimpel möchte von „Schattentrainer“ nichts wissen

„Ich habe hier bei der U23 alle Hände voll zu tun und bekomme all das nur am Rande mit“, erklärte der Ex-S04-Interimscoach gegenüber der „WAZ“. Ein Dasein als „Schattentrainer“ von van Wonderen? „Das macht gar nichts mit mir. Ich hoffe, dass es für uns und die Profis wieder bergauf geht“, machte er deutlich.

Und in der Tat steckt der 35-Jährige mit seiner U23 selbst in einer tiefen Krise. Mit acht Punkten aus 13 Spielen belegt die Zweitvertretung inzwischen nur noch Platz 17 der Regionalliga West – da möchte er schnellstmöglich wieder weg. Etwaige Gedankenspiele haben da keinen Platz und doch wird der Wunsch der Fans immer lauter.