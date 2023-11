Nürnberg – Schalke: Klare Worte vor Freundschaftsduell – Club-Coach warnt vor Geraerts‘ S04

Die Welten könnten vor dem Freundschaftsduell nicht verschiedener sein. Während der FC Nürnberg zuletzt drei Siege am Stück feiern konnte und oben in der Tabelle anklopft, ist für den FC Schalke 04 Abstiegskampf angesagt. Seit langer Zeit geht der FCN mal wieder als Favorit in das Duell mit dem S04.

Das weiß auch FCN-Coach Christian Fiel. Dennoch betonte er, dass das Duell Nürnberg – Schalke ein äußerst spannendes werden wird und dass er eine positive Entwicklung des FC Schalke 04 erwartet. Der Hauptgrund dafür sei vor allem Karel Geraerts.

Nürnberg – Schalke: Fiel erwartet schnelle Entwicklung von Königsblau

„Schalke ist Schalke. Das ist ein großer Verein mit wirklich guten Einzelspielern. Individuell sind die wirklich gut. Ich glaube nicht, dass wir Schalke lange in dieser Tabellenregion sehen werden, wo sie jetzt sind“, betonte Fiel auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel. Der Tabellenplatz interessiere ihn nämlich überhaupt nicht.

Und dennoch sieht es beim FCN ganz anders aus. Fiel und Co. konnten die letzten drei Partien allesamt für sich entschieden. Diesen Lauf kann auch der Trainer nicht klein reden „Das Momentum ist schon auf unserer Seite, aber ich glaube wenn wir die letzten zwei Spiele verloren hätte, würde ich trotzdem sagen, wir versuchen das zu gewinnen“, so Fiel.

Einfach werde das sicherlich nicht, erklärte er. Fiel habe einige Spiele von Geraerts bei Royale Union Saint-Gilloise angesehen und war „beeindruckt“. Bei Schalke möchte er nun ebenfalls erste Ansätze erkannt haben: „Man sieht, dass er seine Idee von Fußball der Mannschaft näher gebracht hat“, sagte der Übungsleiter und nannte das Überladen der Flügelpositionen als Beispiel.

Flexibilität von Geraerts bringt Fiel zum Nachdenken

Dennoch war es für den FCN-Trainer schwierig, sich auf das Spiel vorzubereiten. Denn unter Geraerts hat S04 erst drei Partien absolviert. Er habe in kürzester Zeit mehrere System gespielt, sodass Fiel beispielsweise nicht weiß, ob er mit einer Dreier- oder Viererkette spielen lassen wird. „ Wir werden versuchen, auf beides vorbereitet zu sein. Es gab schon Spiele, auf die es leichter war sich vorzubereiten,“ betonte er.

Ein spannendes Spiel wird es wohl in jedem Fall werden. Dazu dürfte der Rahmen der Partie ein ganz besonderer werden. Nach dem einen Jahr, in dem der S04 in Liga eins war, kommt es nun wieder zu dem Kumpel-Duell – erstmals seit dem 34. Spieltag der Meister-Saison von Königsblau.