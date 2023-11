FC Schalke 04: Üble Entgleisung gegen Hechelmann! S04 feuert zurück – „Mach den Kopp zu“

Die Lage beim FC Schalke 04 spitzt sich immer weiter zu. Nach einer weiteren enttäuschenden Leistung und der Heimniederlage gegen die SV Elversberg ist die Stimmung im Verein wieder komplett gekippt. Die Kritik an den Verantwortlichen wird immer lauter.

Vor allem Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor André Hechelmann müssen sich vonseiten der Fans des FC Schalke 04 einiges anhören. In den sozialen Netzwerken artet diese Kritik nun aber aus. Neben vielen sachlichen Kommentaren hagelt es immer wieder Beleidigungen. Der Verein reagiert aktiv darauf.

FC Schalke 04: Eklige Beleidigung gegen Hechelmann

Der Hauptkritikpunkt der Knappen-Anhänger ist die Kaderzusammenstellung. Es passe vorne und hinten nicht, die falschen Spieler seien geholt worden, betonen die Schalke-Fans immer wieder. Angesichts der sportlich prekären Lage dürften sie da nicht ganz Unrecht haben. Der Kader scheint nicht zu funktionieren – viele Neuzugänge enttäuschen, statt groß aufzuspielen.

Die Wut der Fans wächst immer weiter an und äußert sich nun auch in direkten und teilweise fiesen Beleidigungen gegen die Verantwortlichen. „André Hechelmann ist ein H****sohn“, schrieb ein „X“(ehemals Twitter)-User am Dienstag (14. November) unter dem Post, indem Schalke die Verlängerung mit Dominik Drexler verkündete.

Der Klub toleriert einen solchen Umgang, selbstverständlich, überhaupt nicht. Der offizielle Account des Pottklubs reagierte deutlich auf den Beleidigungspost mit einem „Mach den Kopp zu“. Ein klares Statement an die Fans: Sachliche Kritik ja, (persönliche) Beleidigungen nein.

Großer Zuspruch von den S04-Fans

Auch der Großteil der Schalke-Fans auf „X“ stand hinter der Message des Klub-Accounts. Die meisten solidarisierten sich und zeigten eine klare Kante gegen den beleidigenden Fan. „Sowas ist kein Fan, das ist kein Schalker, sowas geht einfach gar nicht“, betonte ein S04-Anhänger unter der Reaktion der Vereins. „Einfach nur peinlich“, schrieb ein anderer.

Die Luft beim S04 wird immer dünner. Die Kritik an Hechelmann und Co. wächst immer weiter. Doch persönliche Beleidigungen gegen einzelne Personen aus dem Verein gehen schlichtweg zu weit. Bei einem solchen Verhalten nutzt auch der Klub die volle Öffentlichkeit, um darauf aufmerksam zu machen – mit Erfolg und großem Zuspruch in diesem Fall.