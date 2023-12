FC Schalke 04: Drama pur! Ex-S04-Profis treffen aufeinander – es endet für einen richtig bitter

Während der FC Schalke 04 in der zweiten Liga um den Klassenerhalt kämpft und nach Stabilität lechzt, ging es für zwei Ex-Knappen um das Überwintern im europäischen Geschäft. Das Wiedersehen der beiden ehemaligen Schalker endete jedoch für einen Akteur in einer bitteren Enttäuschung.

Rabbi Matondo und Juan Miranda spielten 2019/20 gemeinsam beim FC Schalke 04. Damals waren sie nach der Hinrunde die gefeierten Helden, ehe es in der zweiten Halbserie komplett den Bach runter ging. Nun haben sich die beiden in der Europa League wiedergetroffen – mit einem unschönen Ende für Miranda.

FC Schalke 04: Gruppenphasen-Showdown zwischen Miranda und Matondo

Betis Sevilla gegen Glasgow Rangers, Miranda gegen Matondo. Am Donnerstag (14. Dezember) trafen die beiden Ex-Schalker mit ihren Teams aufeinander. Es ging um nicht weniger als den Verbleib im Wettbewerb. Die Ausgangslage war schon vor der Partie klar: Nur eine der beiden Mannschaft wird wohl die K.o.-Runde der Europa League erreichen.

So sind beide Teams von Beginn an auch an das Spiel herangegangen. Offenes Visier, volle Offensive, irgendwie den Sieg mitnehmen und die nächste Runde klarmachen. Nach nur 40 Minuten stand es schon 2:2. Eine wilde erste Halbzeit, in der Miranda selbst zum zwischenzeitlichen 1:1 traf.

Trotz großer Überlegenheit konnten die Spanier jedoch nicht den dritten Treffer erzielen und mussten so den bitteren Nackenschlag hinnehmen. Die Schotten machten das 3:2 und gewannen diese wilde Partie. Während es für Matondo und Glasgow also ins Achtelfinale ging, schieden Miranda und Sevilla aus. Der Trost: Durch den dritten Platz in der Gruppe spielt man von nun an in der Conference League um den Titel.

Miranda vor Wechsel zum BVB?

Während Matondo lediglich in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, stand Miranda die gesamten 90 Minuten auf dem Platz. Für den 23-Jährigen, der per Ein-Jahres-Leihe bei S04 war, könnte es jedoch einer der letzten Auftritte im Betis-Dress gewesen sein. Denn der Spanier soll laut der andalusischen Zeitung ‚Muchodeporte‘ kurz vor einem Winter-Wechsel stehen.

Unter den Interessenten soll ausgerechnet auch Borussia Dortmund sein. Allerdings scheint ein Wechsel zum BVB unwahrscheinlich, Miranda ist sich laut Transfer-Guru Fabrizio Romano bereits mit dem AC Mailand einig – ein Transfer steht somit unmittelbar bevor.