FC Schalke 04: Neuzugang erinnert sich an Schock-Debüt zurück – „Dann kam die traurige Wahrheit“

Mit großen Hoffnungen verpflichtete der FC Schalke 04 am Anfang der Saison einen ehemaligen S04-Spieler.

Er sollte Schalke 04 zurück in die Bundesliga führen. Doch gleich im ersten Ligaspiel verletzte sich Danny Latza und muss seitdem pausieren. Jetzt erinnert sich der S04-Kapitän an die schlimme Szene beim Debüt zurück.

FC Schalke 04: Es war ein Horror-Debüt für Danny Latza gegen den Hamburger SV. Foto: IMAGO / RHR-Foto

FC Schalke 04: Neuzugang erinnert sich an Schock-Debüt zurück

Allein schon, dass die 1:3-Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen den Hamburger SV nicht schon bitter genug war, gab es noch einen weiteren Tiefschlag für Latza. Der Rückkehrer sollte zu einer der zentralen Figuren des Schalker Spiels werden und prallte mit Hamburgs Tim Leibold zusammen und musste lange behandelt werden.

Das ist der FC Schalke 04:

Gegründet am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalke

Mitglieder: rund 160.000

Heimspiel-Stätte: Veltins-Arena (62.271 Zuschauer)

Deutscher Meister 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 und 1958

Deutscher Pokalsieger 1937, 1972, 2001, 2002, 2011

Trainer: Dimitrios Grammozis

Danach spielte Latza erstmal weiter. „Im ersten Moment dachte ich, das wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Da kommt dann natürlich auch das Adrenalin zusammen, die Fans waren wieder da und es war das erste Spiel. Da will man natürlich durchspielen. Aber dann habe ich schnell gemerkt, dass ich das Knie nicht mehr so gut bewegen kann und habe das Zeichen gegeben, dass es nicht mehr ging“, erinnert sich der Mittelfeldspieler in einem Interview auf dem Youtube-Kanal des S04 zurück.

S04-Kapitän Danny Latza im Interview

„Ich glaube, ich hätte der Mannschaft keinen Gefallen getan, so weiter zu spielen, weil ich nicht bei hundert Prozent war.“ Nach einer halben Stunde war das Spiel für Latza beendet. Die bittere Diagnose: Der Schalke-Kapitän hatte sich eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Eine Verletzung, die nicht selten mit einer monatelangen Pause einhergeht.

Schalke-Kapitän Latza: „Dann kam die traurige Wahrheit“

Nach seiner Auswechslung ahnte Latza jedoch nicht, wie lange er vermutlich ausfallen wird. Erst als er sich die Bilder angeschaut hat. „Es war nicht so, dass ich sofort gedacht habe: ,Okay, da könnte was Größeres kaputt sein.' Ich dachte zunächst, dass es vielleicht eine Kniescheibenprellung sein könnte. Vielleicht irgendwie sowas. Aber nach den Bildern kam dann die traurige Wahrheit.“

Ohne ihn verloren die Knappen den Liga-Auftakt und mühen sich seither auch in allen anderen Spielen. Lediglich zehn Punkte aus sieben Spielen stehen auf dem Konto, ein magerer elfter Platz ist die Folge. Es wurde zunächst befürchtet, dass Latza bis zu drei Monate ausfallen könnte, aber jetzt scheint es einen konkreten Rückkehr-Plan zu geben (DER WESTEN berichtete).

FC Schalke 04: Wann kehrt Latza zurück? Foto: imago images/RHR-Foto

Der S04-Kapitän kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. Als Anführer dürfte Latza, wenn er wieder zu 100 Prozent fit ist, direkt gesetzt sein. Dadurch würde er auch seinen Mittelfeldkollegen Beine machen, sich in besserer Verfassung zu präsentieren.