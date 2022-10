FC Schalke 04: Großer Erfolg für Leihgabe! Bei S04 kann er davon nur träumen

Von einer Meisterschaft in der Bundesliga träumen Fans und Spieler des FC Schalke 04 schon seit mehreren Jahrzehnten. Mittlerweile ist der Klub nach dem Abstieg in die 2. Liga und dem direkten Wiederaufstieg auch weit davon entfernt, sich überhaupt Meisterkandidat zu nennen.

Dafür darf eine Leihgabe des FC Schalke 04 sich jetzt Meister nennen. Die Rede ist von Nassim Boujellab.

FC Schalke 04: Boujellab ist Meister

In der finnischen Veikkausliiga dominiert HJK Helsinki seit drei Jahren und wurde jetzt zum dritten Mal in Folge Meister in Finnlands bester Fußballliga. Dem Hauptstadt-Klub reichte am Sonntag (9. Oktober) am letzten Spieltag ein 1:0-Sieg beim FC Haka.

Und auch ein Spieler des FC Schalke 04 war dabei. Nassim Boujellab, der bis zum Jahresende an dem finnischen Klub verliehen worden ist, feierte seine erste Meisterschaft im Profifußball.

Die Leihgabe der Königsblauen stand in der Anfangsformation und wurde nach 60 Minuten ausgewechselt. Es ist der 28. Einsatz für Boujellab in der abgelaufenen Saison für HJK Helsinki. In dieser Spielzeit gelang dem Youngster ein Tor.

Boujellab bis Jahresende in Helsinki

Von einer Meisterschaft fantasierte Boujellab vielleicht auch beim FC Schake 04. Doch stattdessen folgte in seiner ersten Profisaison bei den Knappen der Abstieg in die 2. Liga. Lediglich 16 Punkte sammelte S04 damals, gleich fünf Trainer versuchten erfolgslos, die Mannschaft wieder aufzubauen.

Zwar kam Boujellab zum Einsatz, mit ihm plante der damalige Trainer Dimitrios Grammozis nicht mehr. Im vergangenen Sommer wurde das Talent an den FC Ingolstadt verliehen.

Als bei den Ingolstädtern der Vertrag aufgelöst wurde, schloss sich der 23-Jährige den HJK Helsinki an. Im Interview mit dem Online-Portal „Spox“ erklärte Boujellab zuletzt, dass er von einer Rückkehr zum FC Schalke 04 träume. „Ich liebe den Verein und würde am liebsten mein restliches Leben bei Schalke verbringen“, sagte er (Hier mehr dazu).