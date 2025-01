FC Schalke 04: Keine Chance! Bundesligist blitzt bei S04-Star ab

In der diesjährigen Winter-Transferperiode will der FC Schalke 04 für die restliche Rückrunde sich noch verstärken. Es muss definitiv ein neuer Stürmer her, doch einfach wird es für Ben Manga und Co. nicht, jetzt noch einen guten Spieler zu bekommen.

Aber auch auf der Abgangsseite könnte noch etwas passieren. Einige Profis wurden schon abgegeben. Ein Star des FC Schalke 04 ist so begehrt, er hat sogar einem Bundesligisten abgesagt.

FC Schalke 04: Murkin sag Bundesligist ab

Im vergangenen Sommer wurde John Derry Murkin schon mit einem Abschied vom FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Holstein Kiel hatte großes Interesse am Linksverteidiger der Königsblauen. Zu einem Transfer kam es allerdings nicht, bei dem auch einige Millionen für S04 hätten rausspringen können.

Nun wollten die Störche im Winter erneut versuchen, Murkin in die Hansestadt zu locken. Das berichten die „Kieler Nachrichten“. Damals klappte ein Wechsel nicht, weil sich beide Vereine nicht auf die Ablöse einigen konnten – dieses Mal soll Murkin selbst abgesagt haben.

Nicht nur für Kiel dürfte die Absage überraschend gekommen sein. Denn die Schalker Verantwortlichen waren schon auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger. Kaderplaner Ben Manga soll sich intensiv umgesehen und auch schon jemanden gefunden haben, falls Murkin den Klub verlassen hätte.

Murkin leicht verletzt

Die Gründe für die Absage des Profis des FC Schalke 04 sind unklar. Kiel wird es in der Rückrunde der Bundesliga nicht einfach haben und um den Klassenerhalt kämpfen. Aktuell steht der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz, konnte zuletzt aber Big Points gegen den BVB holen (4:2).

Interessant dürfte es dann wieder im Sommer um Murkin werden. Bei den Knappen ist er gesetzt, liefert ordentliche Leistungen ab und könnte dann im Sommer eventuell die Biege machen. Da er noch einen Vertrag bis 2026 hat, würde für die Schalker auch eine Ablöse rausspringen.

Nach dem 0:0 in Braunschweig gab es Sorgen um Murkin, der verletzt ausgewechselt wurde. Die erfreuliche Nachricht kam dann vom FC Schalke 04: „Durch das bildgebende Verfahren am Montag kann eine schwerwiegende Verletzung ausgeschlossen werden. Er wird zunächst einige Tage mit dem Training pausieren.“ Doch ob er gegen Nürnberg (25. Januar) mitwirken wird, ist aktuell noch unklar.