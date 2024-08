FC Schalke 04: Murkin zu Kiel? Entscheidung um S04-Star wohl gefallen

Derry John Murkin war in der vergangenen Saison einer der Hoffnungsschimmer beim FC Schalke 04. Der Brite überzeugte trotz katastrophaler Leistungen seines Teams und hat sich so auf das Radar anderer Klubs gespielt. Unter anderem war Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel stark an Murkin interessiert.

Doch zu aller Überraschung wird es trotz mündlicher Einigung zwischen Murkin und Kiel wohl nicht zu einem Transfer kommen. Wie „Sky“ berichtet, habe der FC Schalke 04 zu viel für den Linksverteidiger gefordert – Kiel konnte und wollte diese Summe nicht stemmen.

FC Schalke 04: Murkin-Wechsel wohl geplatzt

Sein Abgang würde dem S04 enorm schmerzen. Murkin hat sich in dem einen Jahr auf Schalke zu einem Publikumsliebling und Leistungsträger entwickelt. Der 25-Jährige ist unter Karel Geraerts fest eingeplant und soll unbedingt bleiben. In den letzten Wochen war ein Verbleib jedoch alles andere als sicher. Denn Kiel hat starkes Interesse gezeigt und wollte den Defensivakteur unbedingt verpflichten.

Letztlich kommt ein Transfer laut „Sky“ allerdings nicht zustande. Auch, weil der finanzielle Rahmen für den Bundesliganeuling wohl nicht gepasst hat und man auf eine starke Alternative zurückgreifen kann. Denn nun soll Union-Profi Tymoteusz Puchacz auf dem Weg zur Kieler Förde sein. Schon in Kürze könnte der Deal über die Bühne gehen. Puchacz war zuletzt an Zweitligist Kaiserslautern ausgeliehen und machte dort auf sich aufmerksam. Bei Union hatte er jedoch wohl keine Perspektive, weswegen es ihn nun offenbar nach Norddeutschland zieht.

++ FC Schalke 04: Kurz vor Saisonstart – S04 macht nächsten Transfer offiziell ++

Für Königsblau sind das vorerst gute Nachrichten. Ein genereller Abgang von Murkin in diesem Sommer ist damit zwar noch nicht vom Tisch, doch vor dem Saisonstart gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 3. August, 20.30 Uhr) hat man in dieser Thematik vorerst Ruhe.

S04-Fans atmen auf

Auch den Knappen-Anhängern fällt ob des Transfer-Aus von Murkin ein Stein von Herzen. Die S04-Fans hatten befürchtet, dass sie den Linksverteidiger nach nur einer Saison wieder verlieren würden. Dies ist – Stand jetzt – jedoch nicht der Fall. „Eine ganz wichtige Nachricht für uns“, schreibt ein Fan auf „X“.

Weitere News:

Ob Murkin auch über den Sommer hinaus in Gelsenkirchen bleiben wird, ist noch unklar. Denn Kiel dürfte nicht der einzige Interessent für den 25-Jährigen gewesen sein. Fakt ist: Ein Transfer zu Kiel ist geplatzt. Murkin bleibt vorerst bei Königsblau.