FC Schalke 04: Co-Trainer Mike Büskens mit wichtigem Fan-Appell

In der Saison 1996/97 feierte Schalke 04 den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Wir werfen einen Blick zurück auf den Weg zum großen UEFA-Cup-Triumph.

Nach dem 2:1-Erfolg des FC Schalke 04 gegen Jahn Regensburg brach auch aus Co-Trainer Mike Büskens alles heraus. Doch neben dem Sieg freute ihn eine Tatsache besonders.

Bei dem Heimsieg war das Stadion von FC Schalke 04 endlich mal wieder mit Fans gefüllt. 10.000 Zuschauer waren zugelassen. Im Anschluss daran nutzte Büskens die Gelegenheit, um sich mit einem Appell an die Fans zu richten.

FC Schalke 04: S04-Idol heilfroh über Heimerfolg gegen Jahn Regensburg

In einem Video-Beitrag ließ Co-Trainer Mike Büskens die hartumkämpfte Partie gegen Jahn Regensburg nochmal Revue passieren. „Das ist eine Mannschaft, die robust verteidigt und einen guten, strukturierten Fußball spielt. Und das Team, das bisher am erfolgreichsten bei Standards war mit 16 Treffern. Den Zahn konnten wir ihnen aber ziehen", fasste er zusammen.

Beim FC Schalke 04 läuft es derzeit. Doch Co-Trainer Mike Büskens nimmt auch die Fans in die Pflicht. Foto: RHR-FOTO, Tim Rehbein, Karsten Rabas

Mit einem 0:1-Rückstand ging es zunächst in die Pause. Doch der S04 kämpfte sich zurück und konnte die Partie mit Treffern von Simon Terodde (63.) und Malick Thiaw (73.) drehen. Laut Büskens waren dafür zwei Faktoren maßgeblich.

FC Schalke 04: Büskens appelliert an S04-Fans

Zum einen lobte der einstige Eurofighter die Entscheidungen von Trainer Dimitrios Grammozis nach der Halbzeit: „Die Einwechslungen von Dimi haben uns Energie gebracht. Darko Churlinov zieht das Foul vor dem 2:1. Marius Bülter legt zwei Tore vor, Malick Thiaw nickt zum Siegtor ein.“

----------------------

----------------------

Zum anderen wies er daraufhin, dass die Unterstützung der 10.000 Fans immens wichtig war. „Wir wissen, dass es noch 13 harte Spiele werden. Die werden uns richtig fordern. Wir sind bereit, das anzunehmen, weil wir alle zusammen einen Traum haben.“ Mit dem Traum meint Büskens wohl den Traum vom Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Doch damit dieser Realität werden kann, stellt Büskens eins klar: „Wir brauchen diesen Support.“

FC Schalke 04: Noch ein langer Weg bis zum Wiederaufstieg

Die Unterstützung der Fans kitzelte am vergangenen Spieltag aus dem ein oder anderen Spieler vielleicht noch die letzten Kraftreserven raus. Am kommenden Sonntag (13. Februar, 13.30 Uhr) kann der S04 jedoch auf nicht so viele Fans hoffen.

----------------------

Aktuelle Tabelle der 2. Liga (Stand 8. Februar):

1. Platz: Darmstadt 98 (39 Punkte)

2. Platz: St. Pauli (38 Punkte)

3. Platz: Werder Bremen (38 Punkte)

4. Platz: Hamburger SV (37 Punkte)

5. Platz: FC Schalke 04 (37 Punkte)

----------------------

Dann wird der Pottklub bei Fortuna Düsseldorf erwartet. Ein Sieg ist fast schon Pflicht. Immerhin stehen in der Tabelle der 2. Liga noch vier andere Mannschaft vor den Königsblauen. Wenn auch nur knapp.