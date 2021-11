FC Schalke 04: Talent erlöst S04-Fans! Diese Worte sind eindeutig

Can Bozdogan verliehen, Nassim Boujellab verliehen, Levent Mercan verliehen – als einer von wenigen Eigengewächsen beim FC Schalke 04 hat Mehmet Aydin in diesem Jahr den Sprung zu den Profis geschafft und durfte bleiben.

Doch es gibt ein Problem: Der Vertrag von Mehmet Aydin läuft im kommenden Sommer. Es ist ein großer Wunsch der Fans des FC Schalke 04, dass das Eigengewächs bleibt – und die Zeichen stehen gut.

FC Schalke 04: Aydin deutet Vertragsverlängerung an

Bis Sommer 2022 läuft der Vertrag von Mehmet Aydin noch, bislang hat der FC Schalke 04 das Arbeitspapier des Eigengewächs noch nicht verlängert. Doch offenbar bahnt sich dort etwas an.

Angesprochen auf die Vertragssituation stellt Aydin unmissverständlich klar: „Ich bin mit meinem Berater in Gesprächen mit Schalke 04. Das ist für mich der einzige Ansprechpartner.“

Er fühle sich sehr wohl auf Schalke und sei dem Verein für die Chance sehr dankbar. Selbst konzentriert er sich aber nicht auf die Vertragsgespräche.

Schalker Eigengewächs Aydin deutet Vertragsverlängerung an. Foto: imago images/RHR-Foto

„Ich persönlich konzentriere mich immer auf das nächste Spiel und überlasse den Vertrag dem Verein und meinem Berater. Ich will einfach jedes Spiel Gas geben“, erklärt in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen.

FC Schalke 04: Erfüllt sich der Traum der Fans?

Für die Fans könnte also bald schon ein Traum in Erfüllung gehen. Sie wollen das Eigengewächs noch länger beim FC Schalke 04 sehen. Gerade Spieler aus der eigenen Jugend sind bei den Anhängern äußerst beliebt.

Schon im Alter von 12 Jahren wechselte Mehmet Aydin zum FC Schalke 04, durchlief dort alle Jugendmannschaften und schaffte im vergangenen Sommer endgültig den Sprung in die Profimannschaft.

In dieser Saison kommt Mehmet Aydin schon auf zehn Einsätze, stand zuletzt sogar zwei Mal in Folge in der Startelf. Trainer Dimitrios Grammozis hält große Stücke auf den rechten Außenbahnspieler. (fs)