FC Schalke 04: Gerade erst da und schon wieder weg! S04 macht Wechsel offiziell

Und der nächste Spieler ist weg! Nach Lino Tempelmann, Ron-Thorben Hoffmann und Bryan Lasme hat der FC Schalke 04 den nächsten Spieler per Leihe zu einem anderen Klub geschickt.

Martin Wasinski kam erst im vergangenen Sommer zum FC Schalke 04, wird in der Rückrunde für einen anderen Verein auflaufen. Dort soll der Youngster Spielpraxis sammeln. Doch es könnte ein endgültiger Abschied werden.

FC Schalke 04: Wasinski-Leihe nach Belgien

Ganze drei Pflichtspiele absolvierte Martin Wasinski für den FC Schalke 04 und schon ist er wieder weg. Der Belgier, der im Sommer ablösefrei von Sporting Charleroi nach Gelsenkirchen wechselte, hat unter Cheftrainer Kees van Wonderen keine Chance, stand sogar wochenlang nicht mal im Kader.

Nun hat der Revierklub eine Entscheidung gefällt und Wasinski für ein halbes Jahr in seine Heimat geschickt. Wie der FC Schalke 04 offiziell bekannt gab, wechselt der Belgier auf Leihbasis zum KRC Genk. Dort soll er zunächst bei der Zweitvertretung Spielpraxis sammeln.

„Martin hat sich in den ersten Monaten hier auf Schalke gut integriert und engagiert eingebracht. Da er mit seinen erst 20 Jahren bisher nur wenig Spielzeit hatte, ist eine Leihe in unseren Augen die sinnvollste Lösung für ihn und uns als Club. Wir wünschen ihm für die Zeit in Genk sportlich den bestmöglichen Erfolg und eine gute Entwicklung“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Medienberichten zufolge soll der KRC Genk auch eine Kaufoption besitzen. Darüber macht der FC Schalke 04 allerdings keine Angaben.

In der Innenverteidigung ohne Chance

Beim FC Schalke 04 hatte Wasinski aufgrund der großen Konkurrenz keine Chance auf Einsätze. Der 20-Jährige muss sich hinter Marcin Kaminski, Ron Schallenberg, Tomas Kalas und auch Felipe Sanchez als Nummer fünf anstellen.

Wasinski könnte aber auch im defensiven Mittelfeld spielen, aber auch da hat er keine Chance gegen Paul Seguin, Max Grüger, Janik Bachmann und Schallenberg, falls dieser nicht in der Innenverteidigung aufgestellt wird.

Nach Lino Tempelmann, Ron-Thorben Hoffmann und Bryan Lasme ist Wasinski der vierte Spieler, der in diesem Winter verliehen worden ist. Es ist davon auszugehen, dass auch Ibrahima Cisse den Verein noch verlassen wird. Bislang kam mit Loris Karius nur ein Neuzugang dazu.