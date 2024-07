FC Schalke 04: Unerwarteter Geldregen? Jetzt könnte Königsblau richtig absahnen

Beim FC Schalke 04 sind in den vergangenen Jahren einige Spieler gewechselt. Immer wieder musste der Pottklub viele seiner Leistungsträger ziehen lassen. Nach dem Aufstieg 2022 verließ beispielsweise Eigengewächs Malick Thiaw den Pottklub.

Der Innenverteidiger wechselte für knapp acht Millionen Euro zum italienische Top-Klub AC Mailand. Nach zwei Jahren scheint er jedoch weiterzuziehen – ein Premiere-League-Klub lockt. Auch der FC Schalke 04 könnte von einem Transfer profitieren.

FC Schalke 04: Finanzspritze danke Thiaw-Verkauf?

Thiaw hatte einen großen Anteil am Schalker Aufstieg 2022. Danach entwickelte er sich in Italien hervorragend, war Stammspieler und Leistungsträger in der Champions League. Doch dann hat sich der 22-Jährige eine Verletzung des Beinbeugermuskels zugezogen, in der Folge fiel er mehrere Wochen aus.

Nach zwei Jahren in Italien lockt nun die Insel. Newcastle United soll laut mehreren italienischen Medien großes Interesse an dem Ex-Schalker haben. Demnach könne ein Wechsel in den nächsten Tagen konkret werden. Es scheint, als würde Thiaw also tatsächlich zu den „Magpies“ nach England wechseln.

++ FC Schalke 04: Wilmots plaudert offen über Transferpläne – und macht Fans Hoffnung ++

Im Raum steht eine Ablöse im Bereich von 30 bis 35 Millionen Euro. Da sich der S04 beim Thiaw-Verkauf 2022 eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent sichern konnte, könnte Königsblau bis zu dreieinhalb Millionen Euro bekommen. Das könnte der Pottklub gut gebrauchen.

Beschert er seinem Ex-Klub noch einen warmen Geldregen? Malick Thiaw könnte AC Mailand noch in diesem Sommer verlassen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Investiert Königsblau weiter in den Kader?

Denn neben der hohen Schuldenlast, mit der der S04 weiterhin zu kämpfen hat, möchte Königsblau nochmal auf dem Transfermarkt nachlegen. Sportdirektor Marc Wilmots erklärte kürzlich, dass man sowohl für das offensive Mittelfeld als auch für den Sturm neuen Spieler suche. Da Königsblau in diesem Sommer schon knapp vier Millionen Euro ausgegeben hat, könnte man die Einnahmen eines Thiaw-Verkaufes gut gebrauchen.

Weitere News:

Noch ist der Wechsel von Thiaw zu Newcastle jedoch nicht unter Dach und Fach. In den kommenden Tagen könnte jedoch richtig Fahrt reinkommen. Fakt ist: Am Berger Feld wird man die Entwicklungen genauestens verfolgen.