FC Schalke 04: Magdeburg mit großen Sorgen vor S04-Duell – Leistungsträger drohen auszufallen

Für den FC Schalke 04 geht am Sonntag (25. August) zum 1. FC Magdeburg. Der Klub aus Sachsen-Anhalt ist mit vier Punkten aus den ersten zwei Ligaspielen nahezu perfekt in die neue Spielzeit gestartet.

Dementsprechend schwierig könnte das dritte Auswärtsspiel in Folge für den FC Schalke 04 werden. Doch nun zittert Magdeburg. Die Sorgenfalten beim Gastgeber werden immer größer!

FC Schalke 04: Mehrere Ausfälle beim 1. FC Magdeburg

Dass beim 1. FC Magdeburg neben Herbert Bockhorn (Kreuzbandriss) auch Kreativkopf Baris Atik mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt, war bereits abzusehen. Nach dem verlorenen Pokalspiel bei Viertligist Offenbach erreichen den Klub aber noch weitere Hiobsbotschaften.

Denn mit Bryan Texeira und Livian Burcu drohen zwei weitere Spieler für das Spiel gegen den FC Schalke 04 auszufallen. Während Texeira am Freitagmorgen (23. August) ein Zahn gezogen werden musste, hat Burcu nach der Partie in Offenbach Fieber. Ein Einsatz der zwei, die bisher in beiden Ligaspielen auf dem Platz standen, ist zum jetzigen Zeitpunkt fraglich.

Titz geht mit Respekt an Schalke-Aufgabe

Unabhängig von der Verletzten-Situation geht Magdeburg-Trainer Christian Titz mit einer gehörigen Portion Respekt ins Spiel gegen den S04: „Sie haben ihren Kader verändert, das ist immer etwas, was eine Mannschaft unberechenbar macht. Wir wissen trotzdem, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die eine Laufstärke hat, die Wucht hat“, so Titz.

Der FC Schalke 04 wird währenddessen darauf aus sein, nach der letzten Begegnung mit dem 1. FC Magdeburg Wiedergutmachung zu betreiben – denn im vergangenen Februar ging man in der Avnet Arena mit 0:3 unter. Ein Ergebnis, das man auch bei Königsblau nicht vergessen hat.