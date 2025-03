Fürth – Schalke: Königsblau unter Schock! S04 bangt um Karius

Was eine irre erste Halbzeit! Die Partei Fürth – Schalke hatte von Beginn an eine Menge zu bieten: Traumtor, höchst strittige Szenen, ein gehaltener Elfmeter von Loris Karius und drei völlig wilde Tore!

Doch ausgerechnet Karius, der in den vergangenen Wochen zu einem Hoffnungsträger des FC Schalke 04 avancierte und in der Partie Fürth – Schalke eine starke erste Halbzeit spielte, ist dann zum großen Pechvogel geworden.

Fürth – Schalke: Karius verletzt ausgewechselt

Führung, der prompte Ausgleich und ein sehr fragwürdiger Elfmeter, den Karius erst hält und dann doch geschlagen wird. Was waren das für erste 45 Minuten im Fürther Ronhof? Letztlich endete die erste Hälfte für S04 jedoch nicht nur wegen des 1:2-Rückstandes enorm bitter. Denn über allem schwebt eine mögliche schwere Verletzung von Karius!

Der Routinier, der erst im Winter zu Schalke gewechselt war und sich erst vor wenigen Wochen den Posten zwischen den Pfosten erarbeitet hatte, wird Königsblau wohl vorerst fehlen. Fürth-Stürmer Felix Klaus trifft den Schalker Torhüter kurz vor der Pause unabsichtlich, nachdem Klaus auf dem Weg zum Tor von zwei Schalkern in die Zange genommen worden war.

Karius sackte gleich zu Boden, hielt sich das Bein und signalisiert schnell, dass es nicht weitergehen würde. Letztlich wurde Karius dick bandagiert vom Feld geführt, musste von Betreuern gestützt werden und konnte kaum richtig auftreten. Er verließ den Rasen mit schmerzverzerrtem Gesicht – laut „Sky“ soll es sich um eine Wadenblessur handeln. Was eine bittere Szene für den Schlussmann und Königsblau!

Schalker Torwart-Drama nimmt kein Ende

Was folgte, war ein weiteres Kapitel der Torwart-Saga des S04. Denn Justin Heekeren, der bis vor wenigen Wochen den Status als Nummer eins innehatte und den Kasten für Karius räumen musste, war plötzlich wieder zwischen den Pfosten. Der Keeper kam für Karius in die Partei Fürth – Schalke und dürfte wohl auch in den kommenden Wochen wieder Schalkes Schlussmann sein.

Es ist unfassbar: Der FC Schalke 04 bekommt einfach keine Ruhe auf die so wichtige Position zwischen den Pfosten. Ob ist es selbst verschuldet, immer wieder kommt dann solches (Verletzungs-)Pech dazu. Eine Diagnose für die Karius-Verletzung dürfte in den kommenden Stunden folgen.