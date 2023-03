FC Schalke 04: Bitterer Jenz-Ausfall droht – ist das SEINE große Chance?

Der Transfer von Moritz Jenz war womöglich einer der wichtigsten der Saison. Seit seiner Ankunft stabilisierte der Neuzugang die S04-Defensive unheimlich und überzeugte mit starken Auftritten. Jenz ist einer der Gründe, wieso Königsblau doch noch von der Liga-Rettung träumen darf. Neben seinem sportlichen Wert überzeugt der Innenverteidiger darüber hinaus auch mit seiner offen und direkten Art. Jenz und Schalke – das scheint zu passen.

Umso bitterer ist es, dass dem FC Schalke 04 ausgerechnet Moritz Jenz nun aller Voraussicht nach verletzungsbedingt fehlen wird. Vorerst scheint der S04-Star nur für das kommende Heimspiel gegen Leverkusen (Samstag, 01.04, 15:30 Uhr) auszufallen. Das könnte jedoch die große Chance für Leo Greiml sein. Der Österreicher wartet seit seinem Wechsel auf den Durchbruch bei den Knappen.

FC Schalke 04: Greiml möglicher Jenz-Ersatz

Moritz Jenz war seit seinem Wechsel in den Ruhrpott direkt der Abwehrchef der Viererkette und gab dem S04 einiges an Stabilität und Sicherheit in der Defensive. Er überzeugte in den vergangenen Wochen mit seiner unglaublichen Zweikampfstärke, seiner Ballsicherheit und seinem Willen, jeden Zweikampf mit voller Überzeugung gewinnen zu wollen. Dies wird Blau-Weiß im kommenden Heimspiel wohl fehlen. Der gebürtige Berliner hat immer noch mit einer Zerrung, die er sich in dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg zugezogen hatte, zu kämpfen und wird die kommende Partie höchstwahrscheinlich verpassen.

Ein äußerst bitterer Ausfall, der zur Unzeit kommt. In den verbleibenden neun Partien geht es für Schalke im Kampf um den Klassenerhalt quasi um alles. Einen weiteren Ausfall eines Leistungsträgers kann S04-Coach Thomas Reis da wahrlich nicht gebrauchen. Doch für einen Teamkollegen von Jenz könnte das nun die große Chance sein, sich endlich richtig zu beweisen.

Chance für Leo Greiml?

Anstelle des Abwehrchefs wird aller wohl Leo Greiml in die Anfangsformation rücken. Sowohl Marcin Kaminski als auch Sepp van den Berg sind noch keine Option für das Leverkusen-Spiel. Für Greiml wäre es erst der dritte Startelf-Einsatz überhaupt im S04-Dress.

An der Seite von Routinier und Dauerbrenner Maya Yoshida soll der 21-jährige Österreicher, der im Sommer von Rapid Wien nach Gelsenkirchen kam, die Rolle von Jenz einnehmen. Trainer Thomas Reis muss also erstmals in Rückrunde seine bisher so gut funktionierende Abwehrreihe umbauen. Bisher war an Yoshida und Jenz kein Vorbeikommen möglich für Greiml.

Verletzungspech verhinderte bisherigen Durchbruch

Für Leo Greiml läuft die bisherige Saison äußerst durchwachsen. Obwohl er sich bereits früh für einen Wechsel zu Schalke einsetzte und damit bei den Fans Sympathiepunkte sammelte, blieb ihm der Durchbruch bei S04 bisher verwehrt. Der Hauptgrund: Greiml hatte immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen und verpasste so große Teile der Saison.

Zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung litt der Verteidiger noch an einem Kreuzbandriss. Die Hoffnung, dass Greiml nach einer erfolgreichen Reha wieder voll angreifen könnte, erfüllte sich leider nicht so schnell wie erhofft. Sein Knie macht ihm immer wieder Probleme – ganz schmerzfrei war er in dieser Spielzeit selten.

Doch nun scheint Greiml wieder fit zu sein. Der Ausfall von Jenz könnte für ihn zu einer großen Möglichkeit werden, sich zu beweisen und endlich auf Schalke anzukommen. Schließlich kommen mit Leverkusens Offensivkräften Diaby und Wirtz gleich einige Brocken auf ihn zu.