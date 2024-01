FC Schalke 04: „Unser Zalazar-Ersatz“ – S04-Star verzaubert Fans

2:3 gegen Wolfsburg, 1:1 gegen Huelva und ein 3:1-Sieg gegen KAS Eupen zum Abschluss! Der FC Schalke 04 hat die Winter-Vorbereitung mit einem Erfolg beendet. Allerdings ist jetzt knapp zwei Wochen, nachdem das Transfer-Fenster geöffnet wurde, immer noch kein Neuzugang vorgestellt worden.

Vor allem einen Ersatz für Rodrigo Zalazar haben sich die Fans des FC Schalke 04 gewünscht: einen kreativen Mittelfeldspieler, der das Spiel der Königsblauen beleben soll. Den braucht man eventuell gar nicht mehr zu holen. Ein S04-Profi glänzt nämlich immer mehr und lässt die Fans jubeln.

FC Schalke 04: Idrizi verzaubert die Fans

Zu Beginn der Saison stand er beim FC Schalke 04 eigentlich schon vor dem Aus. Es fand sich kein Abnehmer, weshalb im Winter der nächste Versuch gestartet werden sollte, ihn abzugeben. Die Rede ist von Blendi Idrizi. Doch der Mittelfeldspieler ist der Gewinner des Trainerwechsels. Unter Karel Geraerts bekommt er mehr Chancen und zeigt dafür, was in ihm steckt. Kurz vor dem Ende der Hinrunde konnte er sich und seine guten Leistungen dann mit einem Treffer beim 2:0-Sieg in Rostock belohnen.

Auch interessant: FC Schalke 04 – KAS Eupen: S04 mit Traum-Fußball! Doch DAS wird Geraerts nicht gefallen

In der Winter-Vorbereitung machte der Kosovare so weiter. Beim ersten Testspiel gegen den VfL Wolfsburg konnte auch er die 2:3-Niederlage nicht verhindern, zeigte aber eine ordentliche Leistung. Beim 1:1-Unentschieden gegen Huelva war er zur Schlussphase dabei. Bei der Generalprobe gegen den KAS Eupen (3:1) zeigte er eine weitere starke Performance.

Idrizi gehörte mit Keke Topp und Simon Terodde zu den besten Schalkern, verzauberte die Fans im Stadion und vor dem TV. Das 2:0 erzielte der 25-Jährige dann selbst und hat damit mehr als gute Chancen, beim ersten Pflichtspiel kommende Woche gegen den HSV (20. Januar, 20.30 Uhr) in der Startelf zu stehen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Unser Zalazar-Ersatz“

Das hoffen auch viele Anhänger des FC Schalke 04. Von der Leistung Idrizis sind sie bislang mehr als nur angetan und loben den Mittelfeldspieler in höchsten Tönen: „Idrizi wird mindestens zehn Scorer-Punkte holen. Immer weiter so, Blendi“, „Idrizi ist so gut. Wie konnte er nur so wenig spielen?“ und „Respekt übrigens an Blendi Idrizi. Sein Beispiel zeigt, dass man sich seinen Erfolg erarbeiten kann und diese harte Arbeit auch vom Trainer belohnt wird“, heißt es von den Fans.

Mehr Nachrichten für dich:

Einer findet sogar, dass S04 keinen Mittelfeldspieler verpflichten muss: „Dieser Mann ist unser Zalazar-Ersatz“. Der Uruguayer wechselte im vergangenen Sommer zu Sporting Braga. Seitdem fehlte ein Spieler seiner Qualität. Mit Idrizi scheint er – nach Ansicht der Fans – jedenfalls gefunden zu sein.