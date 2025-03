FC Schalke 04: Jetzt wird ernst! Karius-Bericht sorgt für Aufregung

Seit seinem Debüt ist er DAS Thema beim FC Schalke 04: Loris Karius. Der Keeper war lange Zeit raus und ist bei den Königsblauen mittlerweile der gefeierte Star im Team von Trainer Kees van Wonderen.

Der Vertrag beim FC Schalke 04 läuft allerdings im Sommer aus. Bleibt er dann dennoch bei den Knappen? Mittlerweile kommen immer mehr Enthüllungen um Karius raus. Jetzt sorgt ein weiterer Bericht für Aufsehen.

FC Schalke 04: Karius vor Abschied?

Die Hoffnung beim FC Schalke 04 ist groß, dass mit Loris Karius endlich die Torwart-Diskussion ein Ende haben könnte. Doch die Sorge vor einem Abschied ist nochmal größer. Durch seine bislang starken Leistungen hat er sich natürlich ins Rampenlicht gespielt. Am Saisonende würde er den S04 voraussichtlich verlassen, da der halbjährige Vertrag ausläuft.

Dass die Knappen ihn halten können, ist fraglich. „Sky“ berichtet nämlich über mehrere Anfragen für die kommende Saison. Konkrete Vereine werden allerdings nicht genannt. Gut möglich, dass er wieder nach Italien zu seiner Frau und seiner Tochter zurückgehen wird.

Allerdings wäre Karius auch für einen Verbleib offen. Die Gespräche mit den S04-Verantwortlichen um Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder haben aber noch nicht stattgefunden.

Karius hat Forderungen

Die beiden Bosse des FC Schalke 04 müssten Karius dann von einem Verbleib überzeugen können. Neben dem Gehalt und der Vertragslänge soll der Ex-Liverpool-Keeper auch viel Wert auf die sportliche Perspektive legen. Den Klassenerhalt hat S04 schon so gut wie sicher und wird auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielen.

Nach der Hertha-Partie betonte der Keeper, dass es für die Knappen nicht der Anspruch sein dürfte, in der 2. Liga um den Abstieg zu kämpfen. Das Ziel des Torhüters für die restliche Rückrunde lautet: „Ein einstelliger Tabellenplatz wäre schön.“

Ob er dann auch im kommenden Jahr im S04-Tor stehen wird, wird sich zeigen. Justin Heekeren wird sich die ganze Situation genau anschauen. Der Youngster musste vor der Partie gegen Münster (1:0) seinen Platz räumen und sitzt seitdem auf der Ersatzbank.