FC Schalke 04: Wildes Gerücht um S04-Star! Fans schrecken sofort auf

Wenn es beim FC Schalke 04 aktuell einen Spieler im Kader gibt, der wohl unter keinen Umständen den Verein verlassen darf, ist es Kenan Karaman. Der S04-Kapitän war in der vergangenen Saison die Lebensversicherung und hatte einen großen Anteil am Klassenerhalt. Auch in der laufenden Spielzeit zählt der Türke zu den Leistungsträgern.

Ein Abgang wäre also ein herber Verlust für den FC Schalke 04. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um Karaman. Das ist auch jetzt der Fall. Aus seiner Heimat lockt ihn ein Top-Klub. Muss sich der Revierklub jetzt große Sorgen um den S04-Star machen?

FC Schalke 04: Karaman-Gerücht sorgt für Aufregung

In der Winter-Transferperiode wird der FC Schalke 04 sich auf dem Transfermarkt nach Verstärkung umschauen, damit die zweite Saisonhälfte deutlich besser wird. Die S04-Bosse sind nämlich mit dem Kader doch nicht so zufrieden, so wie es noch nach dem Saisonstart aussah.

Ob der S04 dann vielleicht sogar Ersatz für Kenan Karaman holen muss? So weit ist es noch nicht gekommen, dennoch weckt der Offensivspieler nun das Interesse aus seiner Heimat. Wie mehrere türkische Medien berichten, soll Trabzonspor um Karaman buhlen. Vor seinem Wechsel zu den Königsblauen spielte der 30-Jährige einige Jahre in der Türkei für Besiktas Istanbul. Zieht es ihn jetzt zurück?

Bei diesem Angebot ist es wohl eher mehr als nur unwahrscheinlich. Den Berichten nach soll Trabzonspor lächerliche 500.000 Euro als Ablösesumme für den Schalker Kapitän bieten. Angesichts des Vertrags bis 2028 ist davon auszugehen, dass die S04-Bosse solch ein Angebot – falls es tatsächlich eingegangen sei – ablehnen werden.

Trabzonspor buhlt um Karaman

Was einigen Fans des FC Schalke 04 Sorgen bereitet: Karaman soll einem Wechsel in die Süper Lig nicht abgeneigt sein. Schließlich würde er mit Trabzonspor um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb kämpfen, statt mit dem Revierklub in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg zu spielen.

Sollte Karaman tatsächlich um einen Wechsel bitten, müsste der interessierte Klub deutlich mehr Kohle auf den Tisch legen, damit die Schalker Verantwortlichen das Angebot akzeptieren. Ein Abgang wäre für die Gelsenkirchener extrem bitter. Karaman hat in der laufenden Zweitliga-Saison mit sieben Toren und einer Vorlage wieder einen großen Anteil daran, dass es in der Tabelle nicht so düster aussieht.