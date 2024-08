Schalke 04 schaut genau hin: Paukenschlag bei S04-Konkurrent

Schon seit vielen Monaten ist es einer der bestimmenden Themen im deutschen Fußball: Mario Vuskovic vom Hamburger SV stand lange vor dem Gericht. Er war wegen des möglichen Dopings angeklagt worden – nun ist ein Urteil beim Schalke-04-Konkurrenten gefallen.

Vuskovic bleibt gesperrt und wird auch die nächsten Jahre nicht für den HSV auflaufen dürfen – seine Karriere ist damit wohl vorzeitig schon beendet. Auch einige Fans von Schalke 04 können dieses Urteil überhaupt nicht nachvollziehen.

Schalke 04: HSV-Akteur für mehrere Jahre gesperrt

Fassungslosigkeit am Hamburger Volkspark – Vuskovic bleibt gesperrt! Der Kroate ist wegen Dopings für vier Jahre vom Internationalen Sportgerichtshof CAS gesperrt worden. Das bestätigte der Nordklub am Dienstag (28. August). Die Sperre läuft im Herbst 2026 aus und gilt rückwirkend seit dem 15. November 2022

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte Vuskovic am 30. März 2023 wegen Epo-Dopings für zwei Jahre gesperrt. Nun folgte also das endgültige Urteil – ob der Verteidiger noch eine Zukunft bei den „Rothosen“ besitzt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. In den vergangenen Monaten unterstütze der HSV seinen Innenverteidiger Tag und Nacht – Ex-Sportchef Jonas Boldt war unter anderem bei dem Prozess in der Schweiz anwesend.

Nach der Bekanntgabe des Urteils wollen Vuskovic und der Zweitligist nach einer Prüfung „in den internen Diskurs gehen, die neue Sachlage bewerten und dann das weitere Vorgehen besprechen“.

Fans schäumen vor Wut – „Absoluter Skandal“

Das Urteil hat den ganzen Verein geschockt – auch die Fans waren am Boden zerstört. Alle hatten auf einen Freispruch gehofft. Dann hätte Vuskovic schon in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einstiegen können. „Dieser Fall, dieses Urteil und der Umgang mit dem Spieler sind beispiellos und völlig unverständlich – ein absoluter Skandal“, erklärte ein Fan auf „X“.

Weitere News:

„Das macht einen echt sprachlos. So viele Indizien sprechen gegen dieses Urteil. Das macht einen betroffen“, schreibt ein S04-Fan. Viele Fußball-Fans anderer Verein haben sich mit dem HSV und Vuskovic solidarisiert – dieses Urteil schlägt hohe Wellen.