Schalke 04: Klub-Legende vor Hammer-Rückkehr? – „Gucken wir dann“

In den vergangenen Jahren gab es beim FC Schalke 04 immer wieder einige Abschiede, die nicht so friedlich verliefen. Dazu zählte auch Benedikt Höwedes, der jahrelang Kapitän der Mannschaft war und heute zu den Klub-Legenden gehört. Der Weltmeister von 2014 wurde auch immer wieder mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht.

Mittlerweile ist der ehemalige Profi des FC Schalke 04 TV-Experte, hat aber auch ein Management-Studium absolviert. Wird Höwedes eines Tages zu den Königsblauen zurückkehren? Er äußert sich jetzt dazu.

FC Schalke 04: Kehrt Höwedes zurück?

Wenn man heutzutage bei Amazon Prime Video die Champions-League-Spiele schaut, ist der FC Schalke 04 am Start. Zwar nicht auf dem Platz, dafür aber am Mikrofon. Benedikt Höwedes ist regelmäßig als TV-Experte im Einsatz. Der ehemalige Abwehrstar fühlt sich mit dieser Rolle wohl, kann sich aber auch vorstellen, eines Tages wieder im Profifußball zu arbeiten.

„Ob das nochmal ein Thema wird, gucken wir dann“, sagt Höwedes im Podcast „kicker meets Dazn“. Der 36-Jährige hat mittlerweile ein Management-Studium bei der UEFA absolviert und könnte auch für Vereine in Rollen fungieren. Beispielsweise als Sportdirektor.

Hier kommt Schalke ins Spiel, da es zuletzt immer wieder Spekulationen gab. „Ich bin immer mal wieder in Kontakt mit der Schalke-Seite“, verrät Höwedes und betont dann: „Aber jetzt gerade ist das kein Thema.“ Zu einer Rückkehr wird es also vorerst noch nicht kommen.

S04-Abschied „unglücklich gelaufen“

Im Podcast packt Höwedes aber auch über seinen Abschied beim FC Schalke 04 aus. „Die Situation ist sehr unglücklich gelaufen, es wurde wenig bis ganz schlecht kommuniziert“, so der ehemalige Profi. 2018 musste er den Klub verlassen, nachdem Ex-Trainer Domenico Tedesco ihn als Kapitän abgesetzt und anschließend nicht mehr aufgestellt hatte.

„Ich war sehr, sehr enttäuscht. Es hat mich einige Zeit gekostet, um das zu verarbeiten, weil ich 16 Jahre lang mein Herzblut für diesen Verein gegeben und es nicht verstanden habe, wie man auf einmal einen Umgang wählen kann, der dem ganzen nicht gerecht wird. Das habe ich nicht begriffen“, blickt Höwedes ehrlich zurück.

Höwedes wechselte dann zu Lokomotive Moskau, wo er 2020 seine Karriere beendete. Von August 2021 bis 2022 war Höwedes Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, ehe er seitdem TV-Experte bei Amazon Prime Video für die Partien der Champions League ist.