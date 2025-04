Schalke – HSV: DFB-Entscheidung gefallen – jetzt ist es offiziell!

Samstagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht, 60.000 Zuschauer – die Partie Schalke – HSV hat alles, was das Fußballherz braucht. Das Duell der beiden Traditionsgiganten verspricht eine ganze Menge. Bei beiden Vereinen ist einmal mehr eine Menge Druck auf dem Kessel: Der HSV möchte den Aufstieg in diesem Jahr unbedingt klarmachen, S04 ist für den endgültigen Klassenerhalt zum Siegen verdammt.

Nach den beiden Niederlagen in der vergangenen Woche sind beide Teams zudem auf Kurs zur Wiedergutmachung. Königsblau möchte nach dem peinlichen 0:2 in Regensburg eine Reaktion zeigen, der HSV muss nach dem 2:4 gegen Braunschweig ebenfalls reagieren. Vor der Partie Schalke – HSV blicken alle auf eine DFB-Entscheidung.

Schalke – HSV: DFB fällt Schiedsrichter-Entscheidung

Das Spiel der beiden großen Traditionsvereine dürfte einmal mehr ein großes Highlight werden. Neben den beiden Mannschaften wird da auch der Schiedsrichter im Mittelpunkt stehen. Wie der DFB am Donnerstag (17. April) offiziell verkündet hat, wird Harm Osmers die Partie auf Schalke leiten.

Der 40-Jährige gehört zu den absoluten Top-Schiedsrichtern in Deutschland, ist einer der FIFA-Schiris und hat schon eine Menge Erfahrung gesammelt. In dieser Saison pfiff er schon 13 Mal in der Bundesliga, dreimal in der Europa League und einmal in der Königsklasse.

In der zweiten Bundesliga begleitete er in dieser Saison erst zwei Spiele: das 1:0 des 1. FC Köln in Berlin und das 0:0 zwischen der Hertha und dem 1. FC Nürnberg. Sowohl den S04 als auch den HSV pfeift er in der laufenden Saison also zum ersten Mal.

Bittere Erinnerungen für S04-Fans

Insgesamt hat der gebürtige Bremer Königsblau schon 12 Mal gepfiffen – sechsmal ging Schalke als Sieger vom Platz. Das letzte Spiel, für das Osmers auf Schalke verantwortlich war, war das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf in der letzten Saison. Damals gab es große Diskussionen um einen vermeintlichen Elfmeter für S04 in der Nachspielzeit. Osmers gab den Strafstoß allerdings nicht – zum Unmut aller Knappen.

Den HSV hingegen pfiff Osmers bereits zehnmal – fünfmal gewannen die Hamburger, fünfmal gingen die Hanseaten als Verlierer zum Platz. Besonders interessant: In allen zehn Spielen gab es weder eine gelb-rote Karte, noch eine rote Karte oder einen Elfmeter. Ob das auch im Spiel Schalke – HSV so bleibt?