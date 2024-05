Schalke: Beim „Finaltag der Amateure“ – Ex-S04-Star sorgt für Aufsehen

Für den FC Schalke 04 lief er dreieinhalb Jahre auf, wurde zum Kapitän und war einer der Fanlieblinge. Die Rede ist von Daniel Caligiuri. Nach seinem Abgang spielte er noch einige Jahre in der Bundesliga.

Seit Beginn des Jahres spielt der ehemalige Profi des FC Schalke 04 allerdings im Amateurbereich. Caligiuri kehrte nämlich in seine Heimatstadt zurück. Dort feierte er jetzt beim „Finaltag der Amateure“ einen großen Erfolg.

Schalke: Fans staunen über Ex-Star

Da mussten die Fans des FC Schalke 04 gleich zweimal genau hinschauen, als sie sich die Partien des „Finaltag der Amateure“ angeguckt haben. Ist das wirklich Daniel Caligiuri? Das ist er tatsächlich. Der mittlerweile 36-Jährige ist beim Oberligisten FC 08 Villingen unter Vertrag.

Im vergangenen Sommer lief sein Vertrag beim FC Augsburg aus, er war lange vereinslos. Zwischendurch trainierte er bei Villingen in seiner Heimatstadt und seit Anfang des Jahres ist er dort fest unter Vertrag. Zum Saisonende feierte Caligiuri einen großen Erfolg.

Im Endspiel um den südbadischen Pokal konnte der Oberligist gegen den Fünfligisten SC Lahr knapp mit 1:0 gewinnen. Caligiuri wurde in der 52. Minute eingewechselt und konnte die knappe Führung über die Zeit bringen.

Großer Erfolg für Caligiuri

Für den Ex-Profi des FC Schalke 04 und Villingen bedeutet der Sieg auch gleichzeitig die Teilnahme am DFB-Pokal für die kommende Saison 2024/25. Allein für das erste Spiel in der ersten Runde bekommen die Landespokal-Sieger eine sechsstellige Antrittsprämie, deren Höhe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aber noch nicht bekannt gegeben hat. In der vergangenen Saison betrug die Prämie rund 215.000 Euro.

Villingen wird gemeinsam mit allen anderen Amateurklubs, die beim „Finaltag der Amateure“ sich den Pokalsieg holen, Heimrecht haben und gegen einen Erst- oder Zweitligisten spielen. Die Auslosung findet am 1. Juni statt.

Ob Caligiuri in der kommenden Saison auch zum FC 08 Villingen gehören wird, ist unklar. Infos über die Dauer seines Vertrages gibt es nicht.