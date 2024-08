FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Wildes Wechsel-Gerücht endgültig vom Tisch

15 neue Spieler hat der FC Schalke 04 bisher verpflichtet. Ob bis zum „Deadline Day“ am 30. August noch weitere Neuzugänge dazukommen, ist unklar. Sportdirektor Marc Wilmots dämpfte jedenfalls die Erwartungen.

In den vergangenen Tagen sorgte ein irres Wechsel-Gerücht beim FC Schalke 04 für mächtig Aufsehen. Kein Geringerer als Ante Rebic wurde mit einem Transfer zum S04 in Verbindung gebracht. Jetzt herrscht endgültig Gewissheit.

FC Schalke 04: Wildes Gerücht endgültig vom Tisch

Kann das wirklich stimmen? Ante Rebic zum FC Schalke 04? Das Gerücht gab es tatsächlich. Die Wahrscheinlichkeit war allerdings mehr als nur gering. Finanziell, das war schnell klar, würde der Ex-Frankfurter kaum zu stemmen sein.

Dennoch ploppte plötzlich das Gerücht auf, als der Transfer-Experte Nicolo Schiri verkündete, dass Schalke in Gesprächen mit Rebic sei (hier mehr dazu). Es wäre ein ablösefreier Wechsel, da der Flügelstürmer vereinslos war. Die Betonung liegt auf „war“. Denn das Gerücht ist nun endgültig vom Tisch. Der 30-Jährige hat jetzt bei einem anderen Klub unterschrieben.

Rebic unterschreibt in Italien

Rebic wechselt nämlich zum italienischen Erstligisten US Lecce. Für den kroatischen Vizeweltmeister von 2018 ist es die vierte Serie-A-Station, nachdem er bereits bei Hellas Verona, der AC Florenz und der AC Mailand unter Vertrag stand. Es heißt also: erste italienische Liga statt 2. Bundesliga mit dem FC Schalke 04 – falls denn an den Gerüchten etwas dran gewesen sein sollte.

Was den S04-Fans Hoffnung gemacht hatte, war Kaderplaner Ben Manga, der Rebic in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt bereits von einem Wechsel überzeugte. Doch dieses Mal hatte Ben Manga finanziell wohl eher kaum Argumente, um Rebic zu einem Schalke-Wechsel zu überzeugen.