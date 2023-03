FC Schalke 04: Mit 49 Jahren! Ex-S04-Star feiert Comeback in der Kreisliga

Er war Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga, wechselte zum FC Schalke 04 und wird „Kugelblitz“ genannt: den meisten wird jetzt schon klar sein, um welchen Spieler es sich handelt: Ailton.

Der Brasilianer, der in der Saison 2004/05 für den FC Schalke 04 auf Torejagd ging, schnürt nach seinem Karriereende jetzt doch noch einmal seine Fußballschuhe. In der Kreisliga wird Ailton sein Comeback feiern.

FC Schalke 04: Ailton feiert Comeback

So berichtet die Kreiszeitung „Syke“, dass der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 seine Zusage für das Kreisliga-Spiel der TSV Bassum III gegen den SC Twistringen gegeben hat. Doch all zu viel Hoffnung braucht sich der Amateurklub nicht machen, dass der einstige Bundesliga-Stürmer langfristig dort spielen wird. Es handelt sich um eine einmalige Sache. Ailton wird lediglich die Partie am 30. April spielen.

Und zu weit fahren muss Ailton auch nicht. Der Angreifer wohnt seit knapp drei Jahren im von Bassum rund 30 Kilometer entfernte Bremen. Für den SV Werder ist er als Botschafter im Einsatz.

Von dort kam der heute 49-Jährige in der Saison 2004/05 zu den Königsblauen, in der Hoffnung, dass er in genauso einschlägt wie in Bremen. Doch Ailton blieb nur eine Saison. Seine Bilanz für S04: 40 Spiele, 20 Tore und sechs Vorlagen.

Ailton blickt auf spannende Karriere zurück

Nach der kurzen Zeit beim FC Schalke 04 ging es für Ailton dann zum türkischen Traditionsverein Besiktas Istanbul. Anschließend begann eine wilde Wechselzeit für den Wandervogel.

Ailton (r.) feiert hier mit Ex-Schalker Lincoln (l.) Foto: IMAGO / T-F-Foto

Bis zu seinem Karriereende in 2014 kommt der Stürmer auf insgesamt 20(!) Klubs, für die er aufgelaufen ist. Der TSV Bassum ist jetzt die 21. Station des ehemaligen Torschützenkönigs.

Mehr News für dich:

Aber warum ausgerechnet Bassum? Klar ist der Verein im Bremer Raum, aber es gibt noch zahlreiche andere Klubs. „Ailton ist mit jemandem aus unserem Vereinsumfeld befreundet“, verrät Jürgen Schäfer aus dem Spartenteam Fußball des TSV gegenüber dem „Kicker“. Der Kreisliga-Klub hofft jetzt am 30. April „auf viele Zuschauer und einen goldenen Fußball-Tag.“