S04 wollte ihn nicht mehr – jetzt wird ein Ex-Juwel zum großen Star

Gebürtiger Gelsenkirchener, S04-Eigengewächs und ein Spieler, der stets alles für Königsblau auf dem Platz gelassen hat – Ahmed Kutucu hat sich schnell in die Herzen der Schalke-Fans gespielt. Viele Knappen-Anhänger haben in ihm den nächsten Star aus den eigenen Reihen gesehen.

Zu Beginn seiner Profikarriere konnte er mit dem ein oder anderen Tor immer mal wieder auf sich aufmerksam machen, für den ganz großen Durchbruch bei S04 hat es jedoch nicht gereicht. In der Türkei sieht das allerdings ganz anders aus.

Ex-S04-Eigengewächs Kutucu sorgt weiter für Furore

In der vergangenen Saison war Kutucu der große Star der zweiten türkischen Liga. Mit 18 Torbeteiligungen in 21 Spielen war der Ex-Schalker maßgeblich an dem Aufstieg von Eyüspor beteiligt. Für den türkischen Klub war es der erste Aufstieg in die Süper Lig.

Die Mannschaft von Ex-Barcelona-Star Arda Turan ist also großer Außenseiter in ihre erste Süper-Lig-Spielzeit gegangen. Nach vier Spieltagen sieht Eyüspor jedoch alles andere als ein Abstiegskandidat aus. Kutucu und Co. sind ungeschlagen, haben acht Punkte gesammelt und stehen derzeit auf Rang vier.

Einen großen Anteil an dem starken Saisonstart hat einmal mehr Kutucu selbst. Der Angreifer sammelte in vier Spielen drei Torbeteiligungen und sicherte seinem Klub mit seinem Siegtor gegen Sivasspor (1:0) den ersten Erstliga-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte.

Vom aussortieren Eigengewächs zum Erstliga-Star

Seine Entwicklung in der Türkei ist beeindruckend. Sowohl bei S04 als auch bei seinen Leihen zu Heracles Almelo und zum SV Sandhausen konnte Kutucu überhaupt nicht überzeugen. Doch bei Eyüspor ist er zu einem echten Leistungsträger und zum Star der Mannschaft geworden.

Seine Entwicklung dürfte man auch bei S04 genauestens verfolgt haben. Letztlich dürfte sich die damaligen Verantwortlichen geärgert haben, den Angreifer ziehen lassen zu haben. Ob seine Karriere jedoch auch bei S04 gleichermaßen an Fahrt aufgenommen hätte, ist enorm fraglich.