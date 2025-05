FC Schalke 04: Trotz Paderborn-Pleite! Großes Aufatmen bei S04

Ruhe beim FC Schalke 04? Davon träumen die Fans des Revierklubs mehr als von einem Bundesliga-Aufstieg. Beim Chaos-Klub aus Gelsenkirchen gibt es immer wieder Aufregung. So ist es nach der 0:2-Pleite gegen Paderborn der Fall. Der S04 hat sich von Kees van Wonderen getrennt, Jakob Fimpel übernimmt für die letzten beiden Spiele.

Die Sorge beim FC Schalke 04 ist jetzt groß, obwohl der Klassenerhalt eigentlich fast so gut wie sicher war. Doch jetzt ist wieder Zittern angesagt. Immerhin: Eine gute Nachricht gibt es für den S04 nur einen Tag nach der Niederlage gegen Paderborn.

FC Schalke 04: Großes Aufatmen!

Einen mickrigen Punkt hat der FC Schalke 04 gebraucht, um den Klassenerhalt zu schaffen. Doch mit dieser katastrophalen Leistung hätten die Königsblauen es einfach nicht verdient gehabt. So gab es dann gegen Paderborn die verdiente Niederlage. Da Preußen Münster in Magdeburg sensationell mit 5:0 gewonnen hat, ist der Rückstand auf den Relegationsplatz wieder verkürzt worden.

Auch interessant: FC Schalke 04: Geht jetzt alles schnell? Nächster Knall steht bevor

Zwei Spieltage vor dem Ende sind es nur noch sechs Zähler. Schalke braucht weiterhin einen Punkt in den verbleibenden zwei Spielen gegen Düsseldorf und Elversberg, dann sind die Knappen gerettet. Auch Münster kann den kriselnden Revierklub dann nicht mehr einholen.

Immerhin ist der direkte Abstieg jetzt komplett vom Tisch. Denn der SSV Ulm verlor seine Partie mit 1:2 gegen Hannover 96 und kann die Gelsenkirchener in den restlichen zwei Spielen nicht mehr einholen.

Direkter Abstieg vom Tisch

Dass das jetzt für Jubelsprünge beim FC Schalke 04 sorgen wird, ist nicht zu erwarten. Die Verantwortlichen und die Mannschaft werden es vermutlich zur Kenntnis nehmen. Der Fokus richtet sich mit Interims-Coach Jakob Fimpel jetzt auf das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf kommende Woche. Ein Unentschieden und S04 kann dann endgültig die Planungen für die nächste Spielzeit aufnehmen.

Mehr Nachrichten für dich:

Verliert Schalke die Partie in Düsseldorf und Elversberg am letzten Spieltag, muss der Revierklub auf Niederlagen der Konkurrenz um Braunschweig, Fürth und Münster hoffen. Münster hat dabei mit Hertha und Ulm zwei machbare Gegner, um die sechs Punkte zu holen. Die Braunschweiger haben mit Elversberg und Nürnberg immerhin zwei Teams vor sich, die in der oberen Tabelle stehen oder um den Aufstieg kämpfen.

Es wird also ein spannender Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Beim FC Schalke 04 wird man drei Kreuze machen, wenn diese Horror-Saison endlich beendet wird. Es kann dann eigentlich nur noch besser werden.