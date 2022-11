FC Schalke 04: Wie ist die Zusammenarbeit mit Büskens? Jetzt spricht Reis Klartext

Droht eine explosive Mischung oder doch nur heiße Luft? Die Trainerteam-Konstellation rund um Mike Büskens war zuletzt Teil vieler Spekulationen beim FC Schalke 04. Das Festhalten der Bosse am Eurofighter soll Grund für so manche Trainerabsage gewesen sein.

Als Aufstiegsheld wirft Büskens wohl unweigerlich einen Schatten auf jeden Cheftrainer der beim FC Schalke 04 anheuert. Das wusste auch Thomas Reis. Doch ihm ist das egal. Er skizziert die neue Rollenverteilung bei den Knappen.

FC Schalke 04: Reis über sein Trainerteam

Bereits bei seiner Präsentation wurde Reis nach Büskens befragt. Damals sagte der neue Trainer, er müsse erstmal alle Spieler und Kollegen kennenlernen und sortieren. Seitdem ist eine gute Woche vergangen. Grund genug, dass er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen erneut nach Büskens und dem Trainerteam gefragt wurde.

Er sei „natürlich noch in der Findungsphase“ gewesen, berichtet der Cheftrainer. Allerdings macht er deutlich, dass sein erster und wichtigster Ansprechpartner sein persönlicher Assistent Markus Gellhaus ist. Gemeinsam wolle man möglichst unvoreingenommen die Spieler bewerten.

So sieht Reis Büskens‘ Rolle

Zum weiteren Trainerteam gehören neben Büskens auch Matthias Kreutzer und Beniamino Molinari. Kreutzer sei ein „Trainerkollege mit gutem Auge“, mit dem er sich viel austausche. Büskens sieht Reis als Bindeglied zur U23 – eine eher untergeordnete Rolle.

Dennoch beteuert Reis, dass er froh sei über seine Kollegen. Gerade wenn in naher Zukunft viele Reha-Spieler auf den Platz zurückkehren, habe man so genug Trainer, um den Rückkehrern individuelles Fußballtraining anzubieten.

FC Schalke 04: So geht es weiter

In den kommenden sieben Tagen stehen für die Knappen noch drei Spiele an. Danach startet die Winter-WM-Pause. Dann will sich Reis erneut hinsetzen und die weitere Aufgabenverteilung besprechen.

„Es ist unheimlich wichtig, dass jeder mit Motivation dabei ist“, stellt Reis klar. „Auch da bin ich froh, wie es aktuell läuft und mir dann vielleicht auch ein bisschen Arbeit abgenommen wird.“ Die Mission Klassenerhalt wird vermutlich eh hart genug für ihn.