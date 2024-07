FC Schalke 04: Star muss sich zügeln – neue Regel droht zum Problem zu werden

Der Saisonstart rückt immer näher! Nach einer katastrophalen Spielzeit 2023/24 soll es jetzt für den FC Schalke 04 besser laufen. Zum Auftakt geht es für die Königsblauen gegen Eintracht Braunschweig (3. August, 20.30 Uhr).

Dabei wird es auch zu einer Neuerung in der 1. und 2. Bundesliga kommen. Vor allem für einen Profi des FC Schalke 04 könnte es zum Problem werden. Von Kapitän Kenan Karaman gibt es warnende Worte.

FC Schalke 04: Star muss sich zügeln

Die Vorfreude auf die neue Saison 2024/25 beim FC Schalke 04 ist groß. Es soll wieder erfolgreicher werden. Vielleicht sogar mit einem spektakulären Aufstieg? Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Neben vielen neuen Gegnern und Neuzugängen gibt es auch eine Neuerung in Deutschlands Fußball-Ligen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Traum geplatzt! Bitterer Rückschlag für Ibrahima Cisse

Bei der Europameisterschaft war es bereits zu sehen. Nur noch der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter reden. S04-Kapitän Kenan Karaman wurde darauf angesprochen. „Ich denke, der eine oder andere wird sich ein bisschen schwertun“, sagte der 30-Jährige.

Welche Schalker würden da ein Problem bekommen? „Ron kann schon mal emotional sein nach einem Foul. Der wird sich ein bisschen zügeln müssen“, sagte Karaman weiter. Schallenberg wird es also etwas schwer haben.

Neue Schiri-Regel könnte zum Problem werden

Sollte ein Spieler mit dem Schiedsrichter diskutieren, sieht er sofort die Gelbe Karte dafür. Karaman weiß aber auch, dass Emotionen dazugehören und es durchaus die Minute geben wird, „bei der ein Spieler mal zum Schiedsrichter läuft“, sagt der Profi des FC Schalke 04. Der türkische Nationalspieler fürchtet aber nicht, dass es zu viele Gelbe Karten für seine Mitspieler geben wird: „Das kriegen wir alles über die Bühne.“

Noch bevor die Saison begonnen hat, wurden die S04-Stars in einer Besprechung darüber informiert, wie die neue Regel funktioniert. Dabei wird nicht jeder Spieler direkt bestraft. Denn die Regel wird nicht immer zu 100 Prozent ausgelegt. Je nach Situation wird es sich dann zeigen.

Mehr Nachrichten für dich:

Wichtig wird es für die Schalker aber, gegen Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag erfolgreich in die neue Saison zu starten. Karaman und Co. hoffen auf einen Heimsieg zum Saisonauftakt.