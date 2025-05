FC Schalke 04: Nach S04-Abschied – Fährmann trifft wichtige Entscheidung

Ralf Fährmann, der dem FC Schalke 04 über zwei Jahrzehnte die Treue gehalten hat, beendet seine Zeit bei den Königsblauen. Der gebürtige Chemnitzer kam im Jahr 2003 zum Verein und absolvierte seither 289 Pflichtspiele, in denen er viele Höhen und Tiefen erlebte.

Der Torhüter baute sich in Gelsenkirchen und später in Recklinghausen ein Leben auf, das er nun hinter sich lässt. Mit seiner Ehefrau Nadine zieht der 36-Jährige nach Luzern in der Schweiz – weit weg vom FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Fährmann verkauft Villa

Im Zuge des Umzugs bietet Fährmann seine Villa in Recklinghausen zum Verkauf an. Die millionenschwere Immobilie steht auf „Immoscout“ und wird für beeindruckende 2,75 Millionen Euro angeboten. Der Preis übertrifft den Marktwert fast aller Spieler des aktuellen Kaders von FC Schalke 04. Nur Moussa Sylla und Taylan Bulut werden laut „transfermarkt.de“ höher bewertet.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nächster Deal perfekt! Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Das Haus spiegelt die erfolgreichen Zeiten des Vereins während der Champions-League-Jahre wider, in denen Fährmann einer der Topverdiener war. Jahrelang kassierte der Torhüter ein Millionengehalt und gehörte selbst in den letzten Jahren, trotz sportlicher Rückschläge, zu den Spitzenverdienern des Kaders.

Fährmann-Villa lässt nichts vermissen

Die Villa bietet puren Luxus: Auf einer Grundstücksfläche von 938 Quadratmetern findet man Fußbodenheizung, Kamin, Fitnessstudio und sogar ein Heimkino. Draußen gibt es zudem einen großen Pool sowie drei Garagen.

Fährmann hat sein Karriereende bisher nicht angekündigt. Es bleibt offen, ob er den Handschuh noch einmal überstreift oder sich künftig auf andere Aufgaben konzentriert. Der FC Schalke 04 verabschiedet damit eine seiner prägenden Figuren der letzten Jahrzehnte. Auch wenn Fährmann den Verein verlässt, wird seine Zeit bei den Königsblauen sicherlich lange in Erinnerung bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.