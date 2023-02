FC Schalke 04: Star mit ehrlicher Beichte – „Keine einfache Zeit“

Beim FC Schalke 04 steht seit zwei Spielen wieder Ralf Fährmann im Tor. Für den „Schalker Jung“ ist es nach der x-ten Degradierung die erneute Beförderung zum Stammkeeper. Mit 34 Jahren ist er wieder einmal zurück im S04-Tor.

Nach dem Remis gegen Borussia Mönchengladbach hat Ralf Fährmann über seine Gefühlslage und die Zeit als Ersatzkeeper gesprochen. Es wird schnell klar: Der 34-Jährige brennt für den FC Schalke 04 – noch immer.

FC Schalke 04: Fährmann wieder einmal zurück im Tor

Seit dem Spiel gegen den 1. FC Köln steht Ralf Fährmann wieder einmal beim FC Schalke 04 zwischen den Pfosten. Trainer Thomas Reis entschied sich dafür, Alexander Schwolow auf die Bank zu setzen und Fährmann in die Startelf zu befördern. Bislang zahlt sich der Schachzug aus. Zwei Mal hielt Fährmann die Null fest.

„Es ist völlig klar, dass ich Profi bin, dass ich jeden Tag Vollgas gebe. Es war keine einfache Zeit, die ich hatte, aber ich habe sie einfach mit Training genutzt und habe einfach versucht meine Chance zu nutzen“, so Fährmann bei Sky.

Fährmann lebt Schalke

Fährmann ist in der Jugend des FC Schalke 04 groß geworden, absolvierte insgesamt 269 Spiele für die Profis. Er ist der letzte Spieler im Schalker Kader, der die erfolgreichen S04-Zeiten noch auf dem Platz miterlebt hat. Der 34-Jährige ist trotz zahlreicher Degradierungen immer noch Schalker durch und durch. Das sieht man an den Worten, die er folgen ließ: „Bei all dem Persönlichen geht es hier nicht um mich oder einzelne Spieler, sondern es geht um den Verein.“

Der Schlussmann lebt den Mitspielern Schalke vor. Er kann, wenn er sich nicht wieder den ein oder anderen Schnitzer leistet, der nötige Rückhalt sein und für die Stabilisation der Abwehr sorgen. Bislang ging der Kniff von Reis auf.