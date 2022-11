FC Schalke 04: Rückkehr vom Tisch – Ex-Star bleibt wohl in seinem Heimatland

Die Fans des FC Schalke 04 werden sich mit Sicherheit gerne an ihn zurückerinnern. Von 2005 bis 2010 spielte er für die Gelsenkirchener, wechselte dann zum CFC Genua und spielte auch einige Jahre für den FC Bayern München.

Die Rede ist von Rafinha! Der damalige Publikumsliebling beim FC Schalke 04 ist mittlerweile 37 Jahre alt. Da darf man als Fußballer auch durchaus ans Karriere-Ende denken. Rafinha, der aktuell in Brasilien beim FC Sao Paulo spielt, wollte eigentlich seine aktive Laufbahn in der Bundesliga beenden. Auch ein Engagement in Gelsenkirchen wäre denkbar gewesen. Jetzt scheint es aber so, als haben sich die Pläne von Rafinha geändert.

FC Schalke 04: Rafinha vor Vertragsverlängerung

Wie „Reviersport“ berichtet, steht der ehemalige Schalke-Profi unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Sao Paulo. Dabei wollte er doch eigentlich zurück nach Deutschland…

Der FC Sao Paulo baut seinen Kader aktuell stark um. Doch einige Spieler sollen weiter gehalten werden. Gabriel Neves verlängerte bereits seinen Vertrag, Rafinha soll jetzt nachziehen. Der Defensivspieler gilt wegen seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten als wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Trainer Rogério Ceni wünscht sich explizit eine Verlängerung. Dabei hatte Rafinha noch vor wenigen Wochen davon gesprochen, dass er seine Karriere in der Bundesliga beenden will.

FC Schalke 04: Rafinha aktuell TV-Experte in Katar

„Ich will noch zwei bis drei Jahre spielen, ich bin fit. Ich habe 15 Jahre in der Bundesliga gespielt“, betonte Rafinha damals bei BildTV. Auf eine Liga festgelegt hatte sich Rafinha, der insgesamt sieben Mal die Deutsche Meisterschaft gewann, nicht. „Die Bundesliga ist eine super Liga, auch die zweite Liga ist sehr gut.“ Doch diese Gedanken scheinen jetzt nur noch Schnee von gestern zu sein.

Es sieht wohl so aus, als würde er seine Karriere in seiner Heimat Brasilien beendet. Das Trikot für die Nationalmannschaft trägt er zwar nicht mehr, dafür ist er aber laut „Reviersport“ als Experte für das brasilianische Fernsehen aktuell bei der WM in Katar.