FC Schalke 04: Van Wonderen lüftet Hammer – Star landet direkt auf der Bank

Nicht nur der überzeugende 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ließ die Fans des FC Schalke 04 jüngst jubeln. Auch die Verpflichtung von Pape Meissa Ba sorgte für Euphorie. Der sowieso schon stark besetzte Sturm wurde von Ben Manga mit einem weiteren Goalgetter bestückt.

Schnell kam aber die Frage auf: Wohin mit Ba? Schließlich sind Kenan Karaman und Moussa Sylla ein untrennbares Erfolgsduo. Nun enthüllt Trainer Kees van Wonderen: Der Neuzugang muss sich vorerst mit der Bank anfreunden.

FC Schalke 04: Bankplatz für Neuzugang Ba

Neue Spieler sind auf Schalke immer gern gesehen. Auch wenn bereits im Sommer viel auf dem Transfermarkt passierte, herrschte Einigkeit: Der S04-Kader hat noch immer eine Menge Verbesserungspotenzial. Die Sturmspitze hatten dabei aber die wenigsten als Baustelle im Kopf. Während es in der Defensive und in der Kreativzentrale immer wieder hakt, ist das Duo Sylla/Karaman eine wandelnde Torgarantie.

Trotz der bitteren Verletzung von Emil Höjlung und dem dadurch ausgedünnten Angriff staunten deshalb viele Fans, dass sich ihr S04 ausgerechnet ganz vorne weiter verstärkt. Und so kam schon bald die Frage auf, wo Pape Meissa Ba eigentlich spielen soll (hier mehr dazu). Als einer von zwei Winter-Verstärkungen und vor allem bei seiner starken Quote in Frankreichs zweiter Liga wird er doch kaum als Ergänzungsspieler geholt worden sein.

„Soll helfen, falls mal was passiert“

Doch – verrät jetzt Kees van Wonderen. Der Trainer spricht vor dem anstehenden Spiel gegen 1. FC Magdeburg (Samstag, 13 Uhr) Klartext. „Er sieht fit aus, ist fleißig und hat Lust“, lobt der Niederländer den 27-Jährigen nach dem ersten Mannschaftstraining. Dann aber ergänzt er: „Er braucht aber Zeit, sich an seine Mitspieler und unsere Spielweise zu gewöhnen.“

Nicht nur deshalb wird Pape Meissa Ba aber vorerst mit der Bank vorlieb nehmen müssen. Van Wonderen sagt: „Nach der Verletzung von Höjlund brauchten wir Spieler, die uns helfen können, falls mal etwas passiert. Und der Konkurrenzkampf muss auch da sein.“

Worte, die keine Zweifel lassen: Bei FC Schalke 04 setzt man weiter auf das Erfolgsduo Karaman und Sylla – zu Lasten des Neuzugangs. Ob sich Ba das bei seiner Unterschrift so vorgestellt hat? Womöglich droht Königsblau schon bald Bank-Frust.