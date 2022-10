FC Schalke 04: Kabak verrät vor Wiedersehen mit S04 – „Hätte ich mir anders gewünscht“

Am 10. Bundesliga-Spieltag steht für den FC Schalke 04 die Partie gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm. Für Trainer Frank Kramer könnte es das letzte Spiel sein, welches er als Cheftrainer des S04 betreut.

Doch es gibt noch mehr Brisanz in dem Duell, denn Ozan Kabak kehrt mit den Hoffenheimern zurück zu seinem Ex-Verein. Über die Rückkehr zum FC Schalke 04 hat er mit der „WAZ“ gesprochen.

FC Schalke 04: Kabak vor Wiedersehen mit Ex-Klub

Vor der Rückkehr in seine alte Heimat sprach Ozan Kabak über seine Zeit bei den Königsblauen. Dabei machte er deutlich, dass er keine allzu guten Erinnerungen an seine Vergangenheit auf Schalke hat.

„Als ich nach meiner guten Zeit in Stuttgart zu Schalke wechselte, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir erfolgreicher gewesen wären – aber leider hat sich hier der Fußball mit all seinen Höhen und Tiefen gezeigt“, gesteht der Innenverteidiger ehrlich.

FC Schalke 04: Kabak glaubt an Klassenerhalt

Als Kabak 2019 nach Gelsenkirchen wechselte, waren die Erwartungen groß. Der Innenverteidiger galt in seiner Stuttgarter-Zeit als großes Talent. Auf Schalke konnte er allerdings nie wirklich an seine Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen. Doch auch trotz der Tatsache, dass der Türke deshalb nicht die besten Erinnerungen an seine Zeit bei Königsblau hat, ist er doch zuversichtlich, was die Zukunft seines Ex-Klubs betrifft.

„Vielleicht ist die momentane Situation nach dem Wiederaufstieg nicht ganz einfach“, kommentiert der Hoffenheimer die Situation seines ehemaligen Klubs gegenüber der „WAZ“ und ergänzt: „Aber ich glaube sie finden wieder in die Spur und werden den Klassenerhalt schaffen.“