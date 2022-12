FC Schalke 04: Wiedersehen erneut geplatzt! Ex-Star muss unters Messer

Zweieinhalb Jahre trug er das Trikot des FC Schalke 04. Zu einem Wiedersehen kam es seit seinem Abgang nicht – und wird es auch vorerst nicht kommen. Die Rede ist von Mark Uth. Der Angreifer des 1. FC Köln fällt erneut für mehrere Monate aus und verpasst damit auch wieder einmal das Spiel gegen seinen Ex-Klub FC Schalke 04.

An seine Zeit beim FC Schalke 04 wird Mark Uth nicht unbedingt gute Erinnerungen haben. 2021 stieg er mit den Schalkern sang- und klanglos aus der Bundesliga ab. Er war am 20. April dabei, als eine Gruppe von gewaltbereiten Fans nach der Pleite gegen Arminia Bielefeld am Stadion auf die Mannschaft wartete, angriff und sie um den Arena-Ring jagte.

FC Schalke 04: Uth verpasst auch das Rückspiel

„Gerade die Tage danach waren sehr, sehr schwer, weil ich nicht gut schlafen konnte“, gestand Uth später. „Ich hatte immer wieder so einen Adrenalinschub, wenn ich dran gedacht habe. Es war wirklich nicht einfach.“ Ein Wiedersehen mit diesen Fans wird es nun für Mark Uth erneut nicht geben. Das Hinspiel gegen seinen Ex-Klub FC Schalke 04 verpasste der 31-Jährige bereits wegen Adduktorenbeschwerden.

Und auch im Rückspiel fehlt Uth. Der Angreifer muss erneut unters Messer. „Es gibt leider noch einen operativen Eingriff, um dann hoffentlich die Adduktoren- und Schambein-Problematik in den Griff zu bekommen, die Mark jetzt schon sehr lange behindert“, sagte Kölns Sportgeschäftsführer Christian Keller der dpa. Die Ausfallzeit werde „nach der OP sicherlich zehn bis zwölf Wochen betragen.“

Uth-Zukunft noch offen

Wenn der FC Schalke 04 also am 29. Januar den 1. FC Köln in der Veltins Arena empfängt, wird Uth noch nicht wieder fit sein. Vor März wird er aller Voraussicht nach nicht in den Spielbetrieb zurückkehren.

Wie es danach für ihn weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag in Köln läuft am Saisonende aus. Keller betonte aber bereits: „Wir möchten ganz klar, dass Mark weiter für uns spielt. Auch, wenn er diese Saison leider nicht so helfen konnte, wie das alle wollten.“