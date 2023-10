FC Schalke 04: Nach Karlsruhe-Blamage – bei diesem Anblick dreht sich Fans der Magen um

Mit versteinerter Miene standen die Profis des FC Schalke 04 vor der eigenen Kurve. Wenige Minuten zuvor hatte man eine amtliche 0:3-Klatsche gegen den Karlsruher SC kassiert. Die Premiere des neuen Trainer Karel Geraerts war komplett misslungen (hier mehr zum Spiel).

Die Knappen steuern weiter mit Vollgas in den Tabellenkeller. Für den FC Schalke 04 geht es erstmal darum, nicht in die 3. Liga abzustürzen. Der Wiederaufstieg ist auf absehbare Zeit kein Thema mehr. Doch beim Blick auf die kommenden Spiele dreht sich manchem Fan schon der Magen um.

FC Schalke 04: Desaströser Auftritt

Er versuchte viel – und schaffte doch wenig. Auf insgesamt sieben Positionen baute Geraerts Königsblau bei seinem Ligadebüt um. Fährmann im Tor, davor eine Dreierkette. Vorne durften Assan Ouedraogo und Yusuf Kabadayi wirbeln. Doch es brachte alles nichts.

Ein ums andere Mal sorgten Schlampigkeiten und individuelle Fehler für Gegentore. Bezeichnend, dass Tobias Mohr beim dritten Gegentreffer einen Ball des Gegners zunächst nicht kontrollieren konnte, und Henning Matriciani die daraus resultierende Flanke ins Tor des FC Schalke 04 grätschte.

Dicke Brocken vor der Brust

Man fragt sich, wo der geniale Impuls herkommen soll, um all das umzukehren. Beim Blick auf die kommenden Spiele dürfte kaum jemand in Jubelorgien verfallen, denn es warten einige dicke Brocken.

In der kommenden Woche feiert Geraerts gegen Hannover 96 seine Heimpremiere. Die Niedersachsen befinden sich im Aufwind, kämpfen als Vierter um den Aufstieg und befinden sich damit in Sphären, in denen Schalke eigentlich sein wollte.

Es folgt mit St. Pauli der Tabellenführer der zweiten Liga – allerdings im Pokal. Das Ligaspiel verlor man vor einigen Wochen bereits mit 1:3. Mit dem anschließenden Freundschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg (9.) warten mit Elversberg (7.) und Düsseldorf (5.) drei weitere Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

FC Schalke 04: Debakel droht

Aktuell macht also wenig Hoffnung, dass die Knappen in den kommenden Wochen das Ruder herumreißen und wieder punkten können. Die Niederlage gegen Karlsruhe war die vierte in Folge. Diese Serie könnte auch in einigen Wochen noch Bestand haben.