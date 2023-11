Rapsong über FC Schalke 04: Money Boy lässt S04-Fans ausflippen – „Ein Meisterwerk“

Egal ob in der 1. oder 2. Bundesliga: Der FC Schalke 04 zieht weiterhin viele neue Fans an. Ein neuer Anhänger der Königsblauen ist in Deutschland sogar sehr bekannt. Der österreichische Rapper Money Boy.

Vor einigen Wochen war der Rapstar bei einem Training des FC Schalke 04 und drehte dabei ein neues Musikvideo – natürlich über den S04. Nun ist der Song erschienen. Die Schalker Fans sind begeistert.

FC Schalke 04: Money Boy lässt Fans ausflippen

2010 wurde Money Boy mit seinem Song „Dreh den Swag auf“ bekannt. Seit einigen Monaten hat er seine Vorliebe für den FC Schalke 04 gefunden. Vor einigen Wochen besuchte er das Training des Revierklubs und erklärte dabei auch, wie er Fan des Traditionsvereins wurde.

Money Boy erklärte, dass er ein bisschen Recherche betrieben und sich zunächst einen Überblick über die 2. Bundesliga verschaffen habe. Schalke sei ihm „immer schon sympathisch“ gewesen. Außerdem sei ihm die Größe der S04-Bubble auf X (ehemals Twitter) aufgefallen, mit der er schon seit mehreren Monaten interagiert. Die Anhänger feiern ihn stets für seine Songtexte über einige Spieler des Klubs. Besonders Assan Ouedraogo hat es ihm angetan. Der Youngster sei „die Zukunft vom deutschen Fußball“.

Money Boy kündigte dann auch an, dass am 3. November ein Musikvideo über den Zweitligisten erscheinen wird – mit dem schlichten Titel „Schalke“. Seit Mitternacht ist der Rapsong online und die S04-Fans sind begeistert.

„Bin am ballen so wie Schalke 04“

In dem Video, das größtenteils in Gelsenkirchen gedreht wurde, ist Money Boy „am Ballen wie Schalke 04“. Mit einem Trikot des FC Schalke 04 fährt er durch die Straßen der Stadt, ist auf dem Platz an der Glückauf-Kampfbahn und zeigt damit, wie sehr er sich schon nach wenigen Monaten zum Klub hingezogen fühlt. Seit August ist er auch schon Mitglied des Klubs. In den Kommentaren unter dem YouTube-Video flippen die Fans, nicht nur des FC Schalke, komplett aus.

Wir haben dir einige Kommentare zusammengefasst:

„Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ist das geil.“

„Durch den Boy ist der Wiederaufstieg sichere Sache! Glück auf.“

„Dank dem Boy spielt Schalke wieder gut.“

„Endlich dropt der Boi mal wieder richtige Hits – hoffentlich bekommt das auch genügend Views!“

„Als langjähriger Fan von Schalke 04 und dem Boy, tut sich für mich 1 Traum erfüllen.“

„Ein Meisterwerk.“

Einige Anhänger fordern sogar, dass der Verein das Lied jetzt in der Arena bei den Heimspielen abspielen soll. Doch aufgrund der teils vulgären Sprache wird das wohl kaum möglich sein.