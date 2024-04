FC Schalke 04: Transfer-Entscheidung gefallen – S04-Plan gescheitert

Im Sommer wechselte Mehmet Aydin per Leihe in die türkische Süper Lig zu Trabzonspor. Der türkische Spitzenklub sicherte sich gleichzeitig eine Kaufoption in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Beim FC Schalke 04 war die Hoffnung groß, in diesem Sommer ordentlich für Aydin abzukassieren.

Auf diese kleine Finanzspritze muss der FC Schalke 04 nun aber wohl verzichten. Laut einem Bericht der „WAZ“ wird Trabzonspor die Kaufoption für Aydin nicht ziehen. Der 22-Jährige kehrt damit erst einmal zurück nach Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Kein Geldregen – Aydin kommt wohl zurück

Als Aydin im Sommer zu Trabzonspor wechselte, lief zunächst alles nach Plan. Bis Anfang Februar war der 22-Jährige auf der rechten Abwehrseite gesetzt, kam insgesamt 22 Mal zum Einsatz. Doch dann kam ein gewisser Thomas Meunier von Borussia Dortmund und lief Aydin bei Trabzonspor den Rang ab.

Seit dem sitzt Aydin nur noch auf der Bank, wurde ein einziges Mal eingewechselt. Seit Mitte März wirft ihn nun auch noch eine Muskelverletzung aus der Bahn. Was so gut begann, endete für Aydin ziemlich bitter – und offenbar auch ohne festen Wechsel.

Nach Informationen der „WAZ“ läuft die Kaufoption am 21. April ab. Trabzonspor soll sich bereits dazu entschieden haben, die Option nicht zu aktivieren. Damit kehrt Aydin in diesem Sommer erst einmal zum FC Schalke 04 zurück.

Neue Chance für Aydin?

Wie es dann für Aydin weitergeht, ist noch offen. Angesichts der Situation auf der rechten Abwehrseite könnte es aber durchaus sein, dass der 22-Jährige eine neue Chance bei den Königsblauen erhält. Der Vertrag von Cedric Brunner läuft im Sommer aus, die Leihe von Brandon Soppy ebenfalls. Es blieben Henning Matriciani und U23-Spieler Steven van der Sloot.

