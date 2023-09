FC Schalke 04: Schwerer Schock! Schlimmste Befürchtung bestätigt

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04! Die schlimmsten Befürchtungen bei Keeper Marius Müller haben sich bestätigt. Der Schlussmann wird Königsblau mehrere Monate fehlen. Das gab der Verein am Montag (18. September) bekannt.

Marius Müller hat sich beim Spiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Magdeburg einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen. Schon am Dienstag (19. September) wird der 30-Jährige operiert.

FC Schalke 04: Müller fällt mehrere Monate aus

Es war eine Szene, die ins Mark ging: Nach einem Abschlag ging Müller zu Boden, hielt sich den Oberschenkel und kämpfte mit den Tränen. Noch vor der Pause musste der Schlussmann ausgewechselt werden.

Jetzt ist die bittere Diagnose da: Müller hat sich einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen. Der Keeper wird dem FC Schalke 04 „mehrere Monate“ fehlen, wie der Klub bekannt gab.

„Für Marius tut es uns persönlich wahnsinnig leid, dass er aufgrund der schweren Verletzung länger ausfallen wird. Er hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team integriert und starke Leistungen gezeigt“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „An erster Stelle steht, dass er wieder gesund wird. Auf dem Weg dahin werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

„Ich hoffe, dass mit dem Sieg der Knoten geplatzt“

„Es bedeutet mir sehr viel, in der Arena aufzulaufen. Umso mehr haben mich die Reaktionen der Fans in der Kurve und auf der Tribüne danach berührt. Ich bin für die vielen Genesungswünsche sehr dankbar“, sagt Marius Müller. „Ich hoffe, dass mit dem Sieg am Samstag der Knoten geplatzt ist und nun weitere erfolgreiche Spiele folgen. Ich bin davon überzeugt, dass unser starkes Torwart-Team seinen Anteil daran haben wird.“

Wer Müller ersetzen wird, ist noch nicht ganz klar. Gegen Magdeburg wurde Michael Langer eingewechselt und machte seine Sache tadellos. Die eigentliche Nummer zwei ist aber Ralf Fährmann. Der 34-Jährige kehrt in dieser Woche nach einer Fußverletzung ins Training zurück.