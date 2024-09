FC Schalke 04: Manga mit bitterem BVB-Vergleich – das wird kein Schalker gerne hören

Der Transfermarkt ist dicht, die Arbeit für Ben Manga beim FC Schalke 04 ist damit aber nicht vorbei. Seit er bei den Knappen unterschrieben hat, ist er nicht nur für den Kader der Profimannschaft zuständig. Als Direktor Knappenschmiede kümmert er sich auch um den Nachwuchs.

Und genau hier will Manga in den kommenden Wochen und Monaten ansetzen. Die Knappenschmiede soll zurück zu altem Glanz, als man Manuel Neuer, Leroy Sane oder Mesut Özil hervorbrachte. Denn davon ist man beim FC Schalke 04 aktuell ganz weit weg.

FC Schalke 04: Ben Manga verfolgt klaren Plan

Die Suche nach dem nächsten großen Juwel ist eine der Auswüchse des modernen Fußballs. Superstars werden nicht nur immer teurer, sondern auch immer jünger. So schließt Real Madrid Vorverträge mit 16-jährigen Brasilianern, die erst zwei Jahre später nach Spanien wechseln. Doch wer später nicht Millionen für fertige Spieler ausgeben will, ist darauf angewiesen, vielversprechende Talente früh zu locken.

Hier will Manga in naher Zukunft den Hebel ansetzen. „Ab jetzt, wo wir im Profibereich nichts mehr machen können, müssen wir uns um den Nachwuchs kümmern“, erklärte der Nachwuchschef des FC Schalke 04 jetzt in einer Medienrunde.

Dabei macht er deutlich, dass er sich nicht scheuen werde, etwas zu probieren. „Wenn sowas kommt, wo wir sagen: Der ist auf dem Markt und will unbedingt zu uns und wir denken, dass der durchstarten kann, dann muss man das mal machen“, betont Manga. Allerdings nicht zu jedem Preis!

Denn das Geld-Thema sei in der Jugend fast noch präsenter als bei den Profis. Es gehe nur darum, so Manga. „Da mache ich nicht mit“, kündigt er an. „Einen von Mainz hierhin zu holen, der ein Angebot hat von Bayern, Dortmund und Leverkusen – keine Chance“, zieht er daher auch einen bitteren Vergleich zum Erzrivalen BVB. Dieser hat einfach viel mehr Möglichkeiten als die Knappen.

FC Schalke 04: Manga wagt Experimente

Aus der Sicht des 50-Jährigen sei es daher fast schon sinnlos, zu versuchen, Jugendspieler von anderen deutschen Klubs zu holen. Vielmehr wolle er vermehrt auf hoffnungsvolle Talente aus dem Ausland setzen.

Die Fans des FC Schalke 04 dürfen sich in Zukunft also wohl auf spannende Namen freuen. Manga geht den Nachwuchsbereich genauso an, wie den Profi-Kader. Auch dort holte er junge Spieler aus anderen Ländern.