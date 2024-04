Paukenschlag um Ex-Juwel Thiaw! DARUM schaut auch der FC Schalke 04 ganz genau hin

Nicht nur die aktuelle sportliche Lage des FC Schalke 04 gibt den Fans Anlass zur Sorge. Auch die finanzielle Situation ist beim klammen Revierklub seit Jahren mehr als überschaubar. Nun könnte ein ehemaliges Schalker Talent den Königsblauen einen Geldregen bescheren.

Als Malick Thiaw den FC Schalke 04 im Sommer 2022 verließ, staunten viele Schalker Fans nicht schlecht. Das Talent war beim S04 unbestritten, doch viele Anhänger fragten sich, ob der Schritt aus der 2. Bundesliga zum großen AC Mailand nicht zu früh käme. In der italienischen Metropole weiß der gebürtige Düsseldorfer jedoch zu überzeugen. Das ruft andere Vereine auf den Plan!

FC Schalke 04: Thiaw heiß begehrt

Wie die in der Regel gut informierte „Gazzetta dello Sport“ aus Italien berichtet, hat Thiaw das Interesse diverser Vereine aus der Premier League geweckt. Namentlich wurden diese Klubs nicht genannt. Bekanntlich sind Klubs aus England jedoch immer sehr zahlungsfreudig. Dies könnte auch für den FC Schalke 04 interessant sein.

Denn bei den Transferverhandlungen hat der S04 eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent für Thiaw ausgehandelt. Diese könnten fällig werden, sollte der AC Mailand sich dazu entscheiden, den Innenverteidiger zu verkaufen. Die Italiener erhoffen sich nach Information der „Gazzetta dello Sport“ ein dickes Transferplus. Zum Vergleich: Im Sommer 2022 zahlte Milan lediglich rund neun Millionen Euro an den FC Schalke 04.

S04 winkt Millionenbetrag bei Thiaw-Verkauf

Der Marktwert des gebürtigen Düsseldorfers liegt laut transfermarkt.de aktuell bei 30 Millionen Euro. Für die Schalker würde der Verkauf möglicherweise also ein mehrfacher Millionenbetrag bedeuten. Geld, das der Verein in seiner aktuellen Lage gut gebrauchen könnte.

In seiner Zeit in Mailand kommt Thiaw bereits auf 50 Pflichtspieleinsätze. In dieser Saison verpasste er jedoch verletzungsbedingt bereits 13 Begegnungen. Dennoch: Wenn der 22-Jährige fit ist, steht er meistens auch in der Startelf. Nun könnte also der Schritt nach England folgen.