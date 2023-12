FC Schalke 04: Wunsch-Transfer noch nicht in trockenen Tüchern – droht der Deal jetzt sogar noch zu platzen?

Seit der FC Schalke 04 die Hinrunde am 15. Dezember mit einem Remis gegen Fürth beendet hat, richtet sich die volle Konzentration auf den Transfer-Winter. Der erste Neuzugang schien auch schon quasi auf dem Weg zu S04. Mehrere Medien aus Deutschland berichteten, dass die Leihe von Louis Patris kurz vor dem Abschluss stehe.

In Belgien berichtet man nun aber, dass der Transfer längst noch nicht in trockenen Tüchern sei. Der RSC Anderlecht habe kein Interesse daran, den 22-Jährigen an den FC Schalke 04 abzugeben. Es bleibt spannend.

FC Schalke 04: Droht der Patris-Deal zu scheitern?

Auf der Außenverteidigerposition will der FC Schalke 04 in diesem Winter auf jeden Fall tätig werden. Der Wunschspieler heißt wohl Louis Patris. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, will Königsblau den 22-Jährigen vom RSC Anderlecht unbedingt ausleihen. Schon im Sommer soll Schalke interessiert gewesen sein, hatte aber nicht das nötige Kleingeld, um einen Transfer zu realisieren.

+++ FC Schalke 04: Doch kein Profi-Debüt? Talent könnte die Biege machen ++

Patris wechselte schließlich für 3,5 Millionen Euro von OH Leuven zum RSC Anderlecht. Bei dem belgischen Spitzenklub kommt der Rechtsverteidiger bislang aber kaum zum Zug. Deshalb soll der 22-Jährige eine Leihe zum FC Schalke 04 bevorzugen. Auch Trainer Karel Geraerts, Landsmann von Patris, soll ein Faktor sein.

Ein Wechsel schien schon fast fix, doch jetzt berichten belgische Medien, dass noch längst nicht alles geklärt ist. Laut der belgischen Tageszeitung „Le Soir“ habe Anderlecht gar kein Interesse daran, Patris abzugeben. Das große Problem soll vor allem die kolportierte Kaufoption sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Der FC Schalke 04 möchte neben der Leihe eine Kaufoption im Sommer aushandeln. Das könnte in den Verhandlungen um die Leihe von Patris der große Knackpunkt werden. Der Plan ist aber klar: Patris soll bis zum Start des Trainingslagers am 2. Januar ein Spieler des FC Schalke 04 sein.