FC Schalke 04: Entscheidung endgültig gefallen! Profi kurz vor Vertragsunterschrift

Timo Becker heißt der erste Sommer-Neuzugang des FC Schalke 04. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag bereits vor Saisonende in Gelsenkirchen unterschrieben und wird demzufolge ablösefrei von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zum S04 wechseln.

Seitdem blieb es im Schalker Kader in puncto Zukunftsplanungen weitestgehend still. Etwaige Neuzugänge deuteten sich zuletzt nicht an. Doch nun kann der FC Schalke 04 den nächsten Deal eintüten. Er bleibt Königsblau auch in der kommenden Saison erhalten.

FC Schalke 04: Karius vor Vertragsverlängerung

Trotz seiner verletzungsbedingt nur vier Pflichtspieleinsätze für den S04 hat Loris Karius innerhalb kürzester Zeit bewiesen, dass er die Zukunftslösung im Schalker Kasten sein kann. Das Problem: Der Vertrag des Winter-Neuzugangs läuft aus, dementsprechend waren die Führungsetage des Revierklubs zum Handeln gezwungen. Schnell war klar: Königsblau will Karius halten. Nun hat man offenbar einen Durchbruch in den Verhandlungen erzielen können.

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, sollen sich beide Parteien auf einen neuen Vertrag geeinigt haben. Demnach soll Karius für zwei weitere Jahre auf Schalke unterschreiben und als Stammtorhüter in die kommende Spielzeit gehen. Am 11. Juni soll der 31-Jährige seinen Kontrakt unterschreiben. Auch die finanziellen Konditionen dürften sich für den Spieler verbessern. Noch im Winter hatte Karius einen stark leistungsbezogenen Kontrakt beim S04 unterschrieben. Damit ist jetzt wohl Schluss.

Auch Heekeren bleibt

Genau wie Karius soll auch dessen Vertreter Justin Heekeren dem Verein erhalten bleiben. Der 24-Jährige war als Nummer eins in die abgelaufene Saison gegangen, hatte diesen Posten allerdings zwischenzeitlich an Karius verloren, der sich dann allerdings wieder verletzte. Heekeren soll in Zukunft wieder in die Rolle als Ersatzkeeper zurückkehren.

Auch bei Heekeren dürften sich die Schalker Bosse allerdings zeitnah ihre Gedanken um seine Zukunft machen. Der Vertrag des gebürtigen Xanteners läuft im Sommer 2026 aus.