FC Schalke 04: Rückkehrer erwartet – alle stellen sich nur diese eine Frage

Wenn es bei den Knappen am Montag (16. September) wieder auf den Trainingsplatz geht, will man die Niederlage gegen Karlsruhe schnell abschütteln. Abermals erlebt der FC Schalke 04 einen Fehlstart in die zweite Liga. Vier Punkte aus fünf Spielen sind zu wenig für die Ambitionen.

Auf dem Feld wird dann auch Lino Tempelmann sein. Der Mittelfeldspieler fehlte lange verletzt, galt im Sommer zudem als Abgangskandidat. Doch jetzt schlägt er wieder beim FC Schalke 04 auf. Und die Fans fragen sich eins: Wird er doch nochmal wichtig?

FC Schalke 04: Verletzung überstanden

Fast vier Monate ist es her, da stand Tempelmann letztmals für die Knappen auf dem Feld. Beim 0:2 zum Saisonabschluss bekam er nochmal die Chance sich zu beweisen – ohne großen Erfolg. Schon zuvor war er bei Karel Geraerts sportlich in Ungnade gefallen. In der Rückrunde kam er lediglich auf sechs (Kurz-)Einsätze, musste sogar mehrfach auf die Bank.

Auch deshalb sollte er im Sommer eigentlich gehen. Dann kam allerdings eine Verletzung dazwischen und so ging es in eine monatelange Reha. Diese hat der Spieler jetzt abgeschlossen und kehrt somit auf den Trainingsplatz des FC Schalke 04 zurück.

Tempelmann nicht abgeschrieben

Anders als die aussortierten Timo Baumgartl, Ralf Fährmann oder Dominick Drexler ist dabei weiterhin Teil der Profimannschaft. Noch vor wenigen Wochen sagte Kaderplaner Ben Manga: „Wenn der Spieler wieder zurückkommt, ist er ein Spieler, der Vertrag hat und sich präsentieren kann“.

Bedeutet: Die Tür ist nicht zu. Und sollte Tempelmann wirklich wieder bei vollen 100 Prozent sein, wäre er vielleicht sogar sofort ein belebendes Element für die königsblaue Offensive.

FC Schalke 04: Traut sich Geraerts?

Daher stellen sich die Fans jetzt natürlich die Frage, ob sich Karel Geraerts wirklich dazu durchringen kann, nach Tobias Mohr den nächsten Profi zu rehabilitieren. Einen Eindruck davon dürften die S04-Anhänger in den kommenden Tagen bekommen – wenn Tempelmann die ersten Trainingseinheiten absolviert hat.