FC Schalke 04: Fans aus dem Häuschen – wird dieser Wunsch sofort erhört?

Nach der (Nicht-)Länderspielpause rollt beim FC Schalke 04 am Samstag endlich wieder der Ball. Kann Trainer Dimitrios Grammozis den S04-Fans im Spiel gegen Jahn Regensburg gleich einen großen Wunsch erfüllen?

Eines steht bereits fest: Der FC Schalke 04 geht bestens vorbereitet in das Zweitliga-Spiel gegen Regensburg. „Mit dem Sieg in Aue im Rücken konnten wir in der vergangenen Woche gut runterkommen“, stellt Grammozis klar.

FC Schalke 04 empfängt Regensburg

Der Trainer des FC Schalke 04 weiter: „Das Testspiel in Köln war für uns wichtig, um einige Erkenntnisse zu sammeln. Und dann sind wir mit vollem Fokus auf Regensburg in diese Trainingswoche gestartet. Die Jungs sind wahnsinnig heiß auf das Spiel. Das ist wichtig, denn es geht gegen einen guten Gegner.“

Der S04-Coach muss dabei auf die beiden Offensivspieler Danny Latza (Blinddarm-OP) und Dominick Drexler (Covid-19) verzichten. Derweil kann der Übungsleiter von Schalke 04 womöglich schon auf einen neuen Spieler zurückgreifen – und würde den Fans damit wohl einen großen Wunsch erfüllen.

Auf der Zielgeraden der Winter-Transferphase hatte Schalke die Verpflichtung von Don-gyeong Lee perfekt gemacht. Der 24-Jährige wurde von manchem Experten bereits als „südkoreanischer Messi“ betitelt. Dementsprechend groß ist die Vorfreude der S04-Fans auf den Neuzugang.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder stellte stolz den Neuzugang Dong-gyeong Lee vor. Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04: Lee vor Debüt?

„Bei Dong müssen wir mal schauen, wie er die ganzen Flüge in den vergangenen Tagen verkraftet hat“, so Grammozis. Lee war vom Trainingslager der Nationalelf in Dubai nach Gelsenkirchen gereist, um den Vertrag zu unterzeichnen. Anschließend ging es für ihn sofort wieder zurück nach Dubai.

„Am Mittwoch hatte er bei uns einen lockeren Aufgalopp mit einer Einheit, die ein wenig Bewegung enthielt“, sagt Grammozis. Am Donnerstag absolvierte der Südkoreaner seine erste volle Einheit dem Team. „Da müssen wir einfach jetzt mal schauen, wie weit er ist“, so der Trainer des FC Schalke.

Dass die Fans sich auf den Südkoreaner freuen, kann Grammozis nachvollziehen. „Ich kenne Dong schon länger“, sagt der Schalke-Coach: „Ich habe ihn schon lange auf dem Zettel. Mit Rouven Schröder habe ich schon häufiger über ihn gesprochen.“

Und weiter: „Mir war immer schon bewusst, dass er eine große Qualität hat. Ich war von dem Jungen immer genau so überzeugt wie Rouven Schröder und sein Team. Wir haben immer gesagt: Wenn es da eine Möglichkeit gibt, wollen wir unbedingt zuschlagen.“

FC Schalke 04: Grammozis schwärmt von Lee

Grammozis betonte, dass die Verpflichtung von Lee zu einem besonders günstigen Zeitpunkt zustande kam: „Dass es jetzt geklappt hat, ist super. Denn gerade jetzt sehen wir anhand der Ausfälle von Drexler und Latza wie schnell Leute auf einer bestimmten Position wegfallen können.“

Der 43-Jährige hofft, dass er den Fans den Schalker Neuzugang schon am Samstag im Spiel gegen Regensburg präsentieren kann: „Dong ist in der Offensive sehr flexibel einsetzbar. Er kann ganz klassisch auf der Zehner-Position spielen, er kann aber auch eine Idee weiter vorne spielen. Ein solcher Spieler hat uns noch gefehlt. Ich bin froh, dass wir den Transfer noch realisieren konnten.“

Gegen ein sofortiges Lee-Debüt spricht jedoch die irre Weltreise, die der 24-Jährige rund um seine Unterschrift beim FC Schalke 04 hinlegte. Zehntausende Flugkilometer und große Strapazen ließen kein vernünftiges Training zu. Hier alle Infos >> (dhe)