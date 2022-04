Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

FC Schalke 04: Bleibt Itakura bei S04? So plant Rouven Schröder

Spätestens mit seinem wunderschönen Treffer gegen den FC Heidenheim schoss sich Ko Itakura in die Herzen aller Fans des FC Schalke 04.

Die Leihe endet im Sommer. Die Anhänger würden den Japaner gerne länger beim FC Schalke 04 sehen. Noch steht aber nicht fest, ob S04 die Kaufoption ziehen kann. Jetzt hat sich Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber der „WAZ“ geäußert.

FC Schalke 04: Itakura hat voll eingeschlagen

Beim FC Schalke 04 ist man voll des Lobes für Ko Itakura. „Ko ist nicht nur ein herausragender Spieler, er ist auch ein phantastischer Mensch“, schwärmt Trainer Mike Büskens. Rouven Schröder sagt über ihn: „Ko ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch. Immer demütig, immer ehrgeizig und top motiviert.“

Seit seiner Verpflichtung ist Ko Itakura nicht mehr aus der Startelf des FC Schalke 04 wegzudenken. Nur bei seinem ersten Einsatz kam er von der Bank, danach machte er jedes Spiel von Beginn an und erzielte als Verteidiger auch noch vier Tore.

Beim FC Schalke 04 lieben sie ihn alle: Ko Itakura! Foto: IMAGO/Pakusch

„Egal, ob er in der Innenverteidigung oder auf der Sechs spielt, er kann der Mannschaft unheimlich viel geben. Sowohl, was die Einstellung, als auch, was das fußballerische Vermögen angeht“, lobt ihn Schröder.

FC Schalke 04: Wie geht es mit Itakura weiter?

Bis zum Sommer ist Itakura noch an den FC Schalke 04 ausgeliehen, dann müsste er eigentlich zurück zu Manchester City. S04 hat sich eine Kaufoption gesichert – die gilt allerdings nur im Falle des Aufstiegs und soll satte 4,5 Millionen Euro betragen.

Schröder wird mit Sicherheit alles versuchen, um den Japaner an Schalke zu binden. Bei einem Aufstieg könnte er zum Schlüsselspieler werden. Zum aktuellen Stand sagte er gegenüber der „WAZ“: „Der Fokus liegt auf den nächsten fünf Partien. Danach werden wir uns hinsetzen und schauen, was möglich ist.“

Seit wann Itakura schon auf dem Zettel von Schalke 04 steht, erfährst du bei den Kollegen von der „WAZ“. (fs)