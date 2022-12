FC Schalke 04: Schock für Kevin Kuranyi! S04-Legende schwer verletzt

Beim FC Schalke 04 ist er eine lebende Legende – jetzt gab es für ihn den großen Schock. Kevin Kuranyi hat sich schwer verletzt.

Der einstige Star des FC Schalke 04 kickt noch immer gerne. Auch in Katar war er am Ball, trat im Turnier der FIFA-Legenden mit Weltstars wie Cafú, Francesco Totti und Jürgen Klinsmann an. Doch das Turnier endete für ihn katastrophal.

Beim Show-Kicken in der Halle des Tennis-ATP-Turniers zog sich Kevin Kuranyi wohl eine schwere Verletzung zu. Das bestätigt der Ex-Schalker der „Bild“. Er kam sofort in ein Krankenhaus in Doha. Die endgültige Diagnose steht noch aus. Zu befürchten ist aber eine Beschädigung von Meniskus oder Kreuzband – vielleicht sogar beides.

„Ich habe gleich gemerkt, dass im Knie etwas kaputt gegangen ist“, berichtet Kuranyi vom Schock-Moment. In seiner aktiven Karriere beim FC Schalke 04, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim war er von schweren Verletzungen weitestgehend verschont geblieben. Nun erwischte es ihn gut sechs Jahre nach dem Ende der Laufbahn.

Kuranyi ist heute Spielerberater, betreut mit seiner Agentur „22 Sportsmanagement“ einige weniger bekannte Spieler. Gleichzeitig ist der 40-Jährige noch immer gerne am Ball. Erst vor Kurzem sorgte er bei einem Spiel der Traditionself des VfB Stuttgart für einen kuriosen Moment. Nun war er auf FIFA-Einladung beim Legenden-Cup in Katar. Auch für Schalke war er beim Traditionsmasters-Hallenturnier bereits mehrfach am Start.

Nun findet das Hobby des einstigen Nationalstürmers vorerst ein jähes Ende. Bestätigen sich die Befürchtungen, steht dem Ex-Schalker eine lange Pause bevor.