FC Schalke 04: Muss Geraerts endlich handeln? DIESE Frage lässt S04-Fans nachts nicht schlafen

Hat der FC Schalke 04 mit ihm einen kommenden Star in den eigenen Reihen? Diese Frage drängt sich den Fans nach dem Testspiel gegen die PSV Eindhoven mehr denn je auf. Denn dort zeigte Keke Topp, was in ihm steckt.

Im Schatten von Assan Ouedraogo (hier mehr zum Juwel lesen) bekam der Stürmer bisher nur wenige Chancen, um Profi-Luft zu schnuppern. Daher nahm er die Chance gegen Eindhoven dankbar an. Muss Trainer Karel Geraerts beim FC Schalke 04 nun endlich reagieren?

FC Schalke 04: Lösung für die Offensive?

20 Tore hat S04 in der 2. Liga bisher erzielt. Damit liegt die Mannschaft im Vergleich zu anderen Teams wenig überraschend im unteren Mittelfeld. Zu oft hakt es im Abschluss oder schon auf dem Weg dahin. Die Tatsache, dass bei Zweitliga-Rekordmann Simon Terodde (erst zwei Tore) mächtig Sand im Getriebe ist, hilft auch nicht gerade.

Geraerts muss Lösungen finden, schenkte zuletzt der Doppelspitze Lasme/Karaman das Vertrauen. Auch das ging nur bedingt auf. Und deshalb könnte Topp nun die große Chance bekommen. Denn der 19-Jährige brennt auf seinen Moment.

Topp überragt

Das wurde beim Test des FC Schalke 04 in den Niederlanden deutlich. Schon im ersten Durchgang schnupperte er an einem Treffer. Nach der Pause legte er seinem Kollegen Terodde dann den Führungstreffer auf. In der Nachspielzeit erzielte er dann aus kurzer Distanz noch selbst ein Tor und brachte damit den 2:0-Sieg unter Dach und Fach.

Und nun? Topp, der in den Jugendmannschaften beeindruckende Quoten an den Tag legte, drängt auf eine Chance von Anfang an in der 2. Liga. Unter Geraerts durfte er zuletzt immerhin schon zwei Kurzeinsätze feiern, nachdem er zuvor wochenlang nicht berücksichtigt wurde. Nicht unwahrscheinlich, dass es bald auch mit der Startelf klappt.

FC Schalke 04: Fans einig

Die Anhänger jedenfalls sind sich einig, dass er die Chance längst verdient hätte. „Mir ist komplett schleierhaft, wie Topp hinter Lasme steht“, kommentiert ein Fan. „Spielverständnis und Ballbehandlung auf ganz anderem Niveau.“

„Doppelspitze Terodde und drumherum Topp darf man auch gerne öfter bringen“, meint ein anderer. Manch weiterer Fan des FC Schalke 04 bringt es knackig auf den Punkt: „Startelf. Jetzt.“ Ob der Trainer darauf hört?