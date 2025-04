FC Schalke 04: Van Wonderen mit nächster Knall-Ansprache! Trainer plaudert es aus

Sieg für den FC Schalke 04 – und keiner weiß wie! Die Knappen setzen sich im Heimspiel gegen den SSV Ulm mit 2:1 durch, drehen dabei einen Rückstand. Doch erneut wirft der Auftritt Fragen auf, insbesondere in der ersten Halbzeit.

Hier zeigte sich die Mannschaft wenige Tage nach Kees van Wonderens Generalabrechnung mit der Defensive (hier mehr dazu lesen) nicht zwingend stabiler. Der zweite Durchgang brachte zumindest etwas Besserung. Auch weil der Trainer des FC Schalke 04 wieder laut wurde?

FC Schalke 04: Trainer rüttelt Spieler wach

Schalkes Saison dümpelt Richtung Saisonende. Die Knappen stehen im Mittelfeld, sind relativ sicher vor dem Abstieg, nach oben geht aber auch nichts mehr. Und so präsentierten sich die Spieler dann auch im ersten Durchgang. Grau, ideenlos, Mittelmaß – mit einem Rückstand ging es in die Kabine.

Erst nach dem Seitenwechsel kam dann ein bisschen Feuer rein. Ausgleich durch Paul Seguin, Siegtor durch Marcin Kaminski. Dazwischen sah Adrian Gantenbein noch die gelb-rote Karte. Nach dem Spiel enthüllt van Wonderen: Er musste die Spieler des FC Schalke 04 in der Halbzeit dafür ordentlich wachrütteln.

Van Wonderen wieder laut

„Es war keine gute erste Halbzeit von uns“, gestand van Wonderen nach dem Spiel ein. Deshalb hätten er und sein Trainerteam in der Halbzeit versucht, die Motivation und Einstellung der Spieler zu ändern.

Auf Nachfrage führt er weiter aus: „Ich bin ein bisschen laut geworden“. Dabei habe er an die Spieler appelliert, dass man ohne Ende kämpfen und sprinten müsse, wenn man nicht im Spiel sei und sonst nichts gelinge. Sein Lautwerden habe lediglich dazu gedient, die Mannschaft in die Situation zu bringen, im zweiten Durchgang bedingungslos zu fighten.

„Taktik ist das eine, Technik das andere, aber wie bist du auf dem Platz mit aller Energie, die du hast? Das ist auch wichtig“, so van Wonderen. „Dafür versuchst du die richtigen Wörter zu finden in der Halbzeit, um das umzusetzen.“

FC Schalke 04 erzielt Wirkungstreffer

Zwar geht auch die zweite Halbzeit gegen Ulm nicht in die Geschichte ein, doch Schalke bewies wieder Moral, kam zurück und gewann sogar in Unterzahl. Der sonst so ruhige und nette Kees van Wonderen erreicht die Spieler also wohl auch mit energischen und lauten Ansprachen.