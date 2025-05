FC Schalke 04: Auch bei Karius-Verbleib – S04 muss unbedingt handeln

Bald-Sportvorstand Frank Baumann hat in diesem Sommer eine Menge Baustellen beim FC Schalke 04 zu beheben. Eine Planstelle, deren Zukunft derzeit noch völlig offen ist, ist die Torwartposition.

Die Situation ist alles andere als optimal. Der Vertrag von Loris Karius läuft aus, Michael Langer beendet seine Karriere. Heißt im Umkehrschluss: Sollte Ron-Thorben Hoffmann im Sommer nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren, hat Königsblau derzeit nur noch Justin Heekeren und Luca Podlech in der Hinterhand.

FC Schalke 04: Baumann muss aktiv werden

Immerhin: Bei Karius deutete sich zuletzt eine Vertragsverlängerung auf Schalke an (wir berichteten). Doch reicht das wirklich aus? Trotz seiner guten Leistungen hat der 31-Jährige gezeigt, dass auch er nicht von Verletzungen verschont bleibt. Vertreter Heekeren konnte in Karius‘ Abwesenheit jedoch überhaupt nicht überzeugen. Der 24-Jährige scheint nicht einmal das Zeug zur Nummer zwei beim S04 zu haben.

Ob Youngster Podlech diese Rolle schon mit 20 Jahren zuzutrauen ist, darf ebenfalls bezweifelt werden. Der Plan der Schalker Bosse sah bis zuletzt vor, das Eigengewächs in der U23 aufzubauen. Diese Option fällt also auch raus. Schalke 04 wird sich also wohl oder übel auch auf der Torwartposition nach Verstärkung umschauen müssen. Umso wichtiger erscheint da eine Vertragsverlängerung mit Karius.

Überraschungskandidat Hoffmann?

Auch Ron-Thorben Hoffmann könnte jedoch noch einmal ein Thema auf Schalke werden. Sollte der 26-Jährige mit Eintracht Braunschweig im Relegationsduell gegen Saarbrücken nicht die Klasse halten, kehrt Hoffmann im Anschluss von seiner Leihe wieder zurück nach Gelsenkirchen. Nicht ausgeschlossen, dass sich der gebürtige Rostocker dann noch einmal neu beweisen darf.

Eines steht jedoch fest: Auf der Torwartposition kommt beim FC Schalke 04 wieder mal keine Konstanz rein. Derzeit würden sich wohl viele Fans nichts sehnlicher wünschen als einen zuverlässigen Stammkeeper, der den königsblauen Kasten dicht hält.